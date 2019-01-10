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Николай Лукашенко с другими школьниками привез подарки с президентского подворья в дом-интернат

11.01.2019 21:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Ученики Острошицко-Городокской школы, в числе которых был и младший сын президента страны Николай Лукашенко, посетили минский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Школьники выступили с концертом и привезли подарки с президентского подворья. Сюжет показали в эфире телеканала СТВ.


Школьники к каждому празднику готовят для жителей подшефного учреждения тематические программы. В этот раз был концерт «Рождественские фантазии» со стихами, прозой, музыкальными композициями.


С подворья президента жителям дома-интерната привезли мед, полторы тонны картофеля, из хозяйства «Александрийское» — джемы, морсы и варенье. Кроме того, из хозяйства президента в дом-интернат передали двух коз зааненской породы.

Видео: СТВ

 
 
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Ученики Острошицко-Городокской школы, в числе которых был и младший сын президента страны Николай Лукашенко, посетили минский дом-интернат для престарелых и...
 
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