|
Топ-менеджер польского отделения Huawei арестован за шпионаж в пользу Китая
11.01.2019 23:35 — Новости Общества | Tut.by
Суд в Варшаве арестовал двух мужчин — гражданина Китая и гражданина Польши — по обвинению в шпионаже, сообщает польский телеканал
По информации канала, речь идет про директора по продажам польского отделения концерна Huawei Вейцзина В. и бывшего высокопоставленного сотрудника Агентства внутренней безопасности Польши Петра Д.
Они были задержаны 8 января. Через два дня суд арестовал их на три месяца. Следствие считает, что обвиняемые сотрудничали с китайскими спецслужбами, сообщает TVP Info. По информации канала, арестованные не признали вину и отказались давать показания.
Huawei подозревают в передаче информации китайским властям. Из-за этого от оборудования компании начали отказываться государственные органы США, Австралии и Новой Зеландии. О том, что продукция Huawei может представлять угрозу национальной безопасности, также заявили в Чехии.
В декабре в Канаде
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд в Варшаве арестовал двух мужчин - гражданина Китая и гражданина Польши - по обвинению в шпионаже.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)