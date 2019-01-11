Топ-менеджер польского отделения Huawei арестован за шпионаж в пользу Китая

Суд в Варшаве арестовал двух мужчин — гражданина Китая и гражданина Польши — по обвинению в шпионаже, сообщает польский телеканал TVP Info .

По информации канала, речь идет про директора по продажам польского отделения концерна Huawei Вейцзина В. и бывшего высокопоставленного сотрудника Агентства внутренней безопасности Польши Петра Д.

Они были задержаны 8 января. Через два дня суд арестовал их на три месяца. Следствие считает, что обвиняемые сотрудничали с китайскими спецслужбами, сообщает TVP Info. По информации канала, арестованные не признали вину и отказались давать показания.

Huawei подозревают в передаче информации китайским властям. Из-за этого от оборудования компании начали отказываться государственные органы США, Австралии и Новой Зеландии. О том, что продукция Huawei может представлять угрозу национальной безопасности, также заявили в Чехии.

В декабре в Канаде арестовали дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу, занимающую в компании пост финансового директора и заместителя председателя совета директоров. Ее заподозрили в нарушении санкций США против Ирана. После ареста Мэн Ваньчжоу в Китае были арестованы двое граждан Канады. Позже канадские власти освободили дочь основателя Huawei под залог.