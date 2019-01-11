На главной елке страны побывали две школьницы из Буда-Кошелевского района

Каждый из детей мечтает побывать на главной елке страны. Но такая возможность предоставляется только тем, кто своим усердием и отличной учебой смог доказать, что этого действительно достоен. В этом году в составе делегации от Гомельской области во Дворец Независимости отправились две школьницы из нашего района: Ольга Титюк из средней школы №1 и Александра Малынова из Уваровичской средней школы. Девочки поделились своими впечатлениями от поездки во Дворец Независимости на новогоднее представление.





Победитель областного конкурса «Искусство говорить», призер республиканских соревнований по легкой атлетике, учащаяся 9-го класса Ольга ТИТЮК:

– Новость о том, что я поеду во Дворец Независимости, стала для меня настоящей неожиданностью. Не скрою, я очень волновалась, но когда увидела таких же простых ребят, как и сама, все тревоги отошли на задний план, и уже в автобусе по дороге в столицу нашей страны мы весело и непринужденно знакомились и общались в ожидании чего-то нового и невероятного. Мой восторг от увиденного сложно передать словами. От величия, красоты и внутреннего убранства Дворца Независимости просто захватывает дух. Мне понравилось абсолютно всё: и новогоднее представление, и игры с костюмированными героями мультфильмов, которые были намного выше нас ростом, и та особая атмосфера, которая царила во Дворце. Теперь я точно знаю, что чудеса непременно случаются, нужно только в них верить и, конечно же, прилагать усилия, чтобы быть успешным в учебе, творчестве и спорте.

Обладатель диплома I степени областного конкурса «Пад белымі крыламі», диплома II степени областного конкурса «Танцевальная карусель», диплома II степени международного конкурса «Творчество без границ», диплома I степени международного конкурса «M&Dance», участница образцового ансамбля танца «Мілавіца» Уваровичского центра детского творчества, учащаяся 9-го класса Александра МАЛЫНОВА:

– Побывать в таком месте, как Дворец Независимости, где проходят различные важные политические события и встречи с мировыми лидерами, для меня большая честь и гордость. Праздничная атмосфера и уют, которые царили во Дворце, произвели на меня незабываемые впечатления. Яркая новогодняя программа, выступление артистов белорусской эстрады, многочисленные конкурсы, потрясающие костюмы и подарки: ежедневник, мягкая игрушка лисенок Лесик, талисман II Европейских игр 2019 года и набор сладостей – стали для меня одним из самых ярких событий. Счастливые лица ребят, море улыбок и смеха, конечно же, радость, переполнявшая всех, – это настоящее новогоднее чудо. Здорово, что у детей, которые смогли проявить себя, есть возможность побывать в Минске и познакомиться с такими же талантливыми и одаренными сверстниками. Время, проведенное там, пролетело как одно мгновение. Своими впечатлениями и эмоциями от поездки я с радостью делилась со всеми знакомыми. Хочу сказать всем ребятам: творите, дерзайте, хорошо учитесь – и вас обязательно пригласят в гости к сказке во Дворец Независимости!

Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото автора и из личного архива Александры Малыновой.