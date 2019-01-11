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Реки объединили белорусских и украинских школьников

12.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Реки объединили белорусских и украинских школьников
На белорусско-украинском Полесье появились “водные инспекторы”. Это школьники и школьницы 11-16 лет из деревень и посёлков, которые находятся в приграничных Пинском и Любешовском районах. В рамках софинансируемого Европейским союзом проекта “Трансграничные водные инспекторы” в  10 белорусских и 9 украинских школах заработали школьные экологические клубы. Они объединяют почти две сотни учеников и учителей.

Участники следят за состоянием малых рек Припяти в обоих районах, делают гидрохимический анализ воды и убирают берега от мусора. В ноябре и декабре прошлого года мальчики и девочки из разных деревень ездили друг к другу, чтобы вместе делать анализировать воду и проводить уборки. Команда проекта собрала самые яркие воспоминания и фотографии специально для вас. О путешествиях юных “водных инспекторов” можно узнать здесь: http://pry5.tilda.ws/

Трансграничные визиты проходили в рамках проекта “Трансграничные водные инспекторы”. Проект софинансируется Европейским союзом в рамках Программы территориального сотрудничества стран Восточного партнёрства.

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