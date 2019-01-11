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Реки объединили белорусских и украинских школьников
12.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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Участники следят за состоянием малых рек Припяти в обоих районах, делают гидрохимический анализ воды и убирают берега от мусора. В ноябре и декабре прошлого года мальчики и девочки из разных деревень ездили друг к другу, чтобы вместе делать анализировать воду и проводить уборки. Команда проекта собрала самые яркие воспоминания и фотографии специально для вас. О путешествиях юных “водных инспекторов” можно узнать здесь:
Трансграничные визиты проходили в рамках проекта “Трансграничные водные инспекторы”. Проект софинансируется Европейским союзом в рамках Программы территориального сотрудничества стран Восточного партнёрства.
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