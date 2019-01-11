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Возвращение в профессию прошло успешно

12.01.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Возвращение в профессию прошло успешно

Для жителей Дубровы магазин остался тем единственным общественным местом, где можно собраться, поговорить, узнать деревенские новости. И, приходя сюда за покупками, люди не торопятся домой, особенно теперь, зимой, когда можно немного передохнуть. Так было и в день нашего приезда в эту деревню. Мы пообщались с людьми, и буквально каждый говорил только добрые слова о своем продавце.

— Лично я поход в магазин воспринимаю как праздник души, — сказала Валентина Белоушко. — Здесь настолько хорошая атмосфера, что потом дома еще долгое время пребываешь в приподнятом настроении.  Да иначе и быть не может с таким продавцом, как у нас. Галина Евгеньевна настолько тактичный и вежливый человек, что от нее невозможно уйти без покупки. Она и предложит красиво, и сообщит всю информацию о товаре, а вдобавок еще может какую-нибудь шутку-прибаутку рассказать. В общем, продавец у нас веселый, светлой души человек.

Мы тоже знаем Галину Графову не первый год. Еще по тем временам, когда она работала в дубровском клубе сначала художественным руководителем, а затем заведующей. Именно она сплотила вокруг себя местные таланты, выступлениям которых аплодировали не только свои сельчане, но и столичные зрители. Коллектив «Ольницкие бабушки» прославил Дуброву на всю страну. Умение сплачивать вокруг себя людей, дарить им хорошее настроение — этот наработанный годами опыт Галина Евгеньевна теперь перенесла в новую сферу своей профессиональной деятельности. Хотя, если заглянуть в далекое прошлое, то торговля для Галины Графовой не такая уж и новая сфера. В Чаусском районе, откуда она родом и откуда вместе с семьей приехала в 1992 году в Дуброву, свою трудовую деятельность начинала заведующей магазином. И теперь, когда закрыли клуб, пришлось вернуться в торговлю. Как видим, у Галины Евгеньевны это получается успешно. Покупатели ее любят и уважают, руководство райпо ценит и говорит слова благодарности за работу, потому что производственные показатели у нее на высоте. За 11 месяцев прошлого года населению было реализовано товаров на сумму 143,3 тысячи рублей, что выше предыдущего уровня на 8,1 процента. А ежемесячный товарооборот составил 13 тысяч рублей при плановой нагрузке 12 тысяч. 

Рассказывая о Галине Евгеньевне, нельзя не сказать о ней как о женщине-матери, многодетной матери, у которой четверо детей и столько же внуков. Она уже дважды теща и свекровь. Говорит, что семья для нее — главная ценность и смысл жизни, то, что заставляет постоянно держать себя в тонусе и помогает в работе.

Ольга ЧУЧВАЛ

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Для жителей Дубровы магазин остался тем единственным общественным местом, где можно собраться, поговорить, узнать деревенские новости. И, приходя сюда за...
 
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