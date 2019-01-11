ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предупреждение Лукашенко, медики в суде, драка в «секонде» и последние дни елок - все за вчера

12.01.2019 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доброе утро!

Ну что, замерзли? Тогда радуйтесь: в выходные на смену морозам придет оттепель. Если думаете, чем заняться, то вот вам наш громадный гид по Минску на выходные для тех, кто подчистую потратился на праздниках, и тех, у кого деньги все же есть. Или езжайте на зимнюю рыбалку — такой улов иногда попадается, ух! Если же соберетесь на горки, вначале обязательно прочтите этот материал: мы посмотрели с инструктором, где и почему в Минске самые опасные склоны. А скоро, кстати, в Минске построят крытый лыжный манеж, где можно кататься даже летом, представляете? В Китае, видели, какую красоту построили — нефункционально, конечно, но дух захватывает!


Вчера президент провел прием на старый Новый год. Вручил госнаграды и снова предупредил, что в ближайшие годы будет сложно. «Смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019-й, но и 2020 год будет непростым… В эти два года нас будут очень сильно „пробовать на зуб“, на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим». Как думаете, выстоим?

Беларусь сняла ограничения на число дипломатов США в Минске. Зарубежные СМИ называют это «дипломатическим прорывом». Якобы Владимир Макей сказал об этом в телефонном разговоре помощнику госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссу Митчеллу в четверг, 10 января. В МИД Беларуси подтверждают: несколько телефонных разговоров с руководством Госдепа были, но детали раскрывать отказываются.

Сделали для вас разъяснялку, что будет в Украине после создания новой церкви. Итак, верующих страны-соседки ждет мирное сожительство или религиозный конфликт? Некоторые эксперты считают, например, что Украине не нужна церковь, созданная «солдафонским путем», а необходимо создавать церковь европейскую, в которой «жизнь должна не теплиться, а гореть».

Помните, на днях Александр Лукашенко поручил нашему правительству найти альтернативу российской нефти? Причем он указал направление маршрута — порты Литвы или Латвии, и даже предложил партнерам дисконт на покупку топлива. Другое дело, что в странах Балтии нефть не залегает, ее откуда-то надо привезти в порты. Пока же суд да дело, мы решили вспомнить, как Минск уже искал альтернативу российской нефти, что из этого получилось и какие шансы есть в будущем. Итак, Иран, Венесуэла, Казахстан, или… Где искать будем? Ну, а в МИД России отреагировали на слова Лукашенко о возможной потере союзника: курс Москвы на расширение стратегического взаимодействия с Минском остается незыблемым, говорят.

Не очень хорошие новости (на самом деле нет) для наших кошельков: в этом году мы будем возмещать 100% затрат на электричество и никакой дифференциации по тарифам уже не будет. Почему — расскажем здесь. А вот здесь объясним, кто может воспользоваться низким тарифом на отопление «от розетки» — помните, недавно рассказывали, что с 1 января электроэнергия для отопления и горячего водоснабжения стала дешевле в 3 раза?


Видели новые дорожные знаки (которых нет в ПДД)? А новую для Беларуси, самую доступную в линейке, Tesla Model 3 видели? А наш AUTO.TUT.BY все посмотрел и попробовал. Если со знаками все понятно, то электромобиль за бешеные для Беларуси 155 тыс. рублей (и это без НДС) нас удивил!

Если вы скорее привыкли к метро, чем электромобилям, то объясним вам, что не так со списанием денег с банковской карты за поездки в метрополитене. Замечали, что списывают как за троих?

Скажите честно, завидовали человеку, который будет смотреть российские сериалы за 1 тысячу рублей? Ха, оказалось, что это работа только на месяц. Хороший ход, voka! А мы-то думали…

Вчера суд в Минске огласил приговоры участникам вечеринки, во время которой от наркотиков погибла 19-летняя девушка. Реального лишения свободы не получил никто из них.

А еще вчера в Мингорсуде допросили замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого и главврача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка. Там, конечно, много странного (или нет?): взятки замминистра потратил на лечение — аж 14 тысяч долларов. Первоначально ему в Беларуси выставили неправильный диагноз, соответственно, неправильно лечили, потом, оказалось, были поражены тазобедренные суставы. Коллега из Казахстана посоветовала лечение, которое было успешным в их стране — лечился там по какой-то китайской технологии. Интересно, интересно…

Вот у нас история женщины, который борется с системой: и здравоохранения, и образования… У многодетной Алены Кирилюк — легкая умственная отсталость. Вернее, бумажка с таким диагнозом. И детей у Алены забрали. Рассказываем, как женщина старается вернуть их себе.

А помните драку из-за, простите, трусов в бобруйском «секонде»? Там одного из участников вчера взяли под стражу. А казалось бы, какая ерунда…


Задумались о том, что зимой у нас хорошо, чистенько: снег все скрыл — и ямы, и лужи, и разбитые тротуары. Но наши читатели о них не забыли, сфотографировали до снегопадов и прислали в рубрику «Доска позора». А еще здесь у нас «шедевры» строителей, проектировщиков и просто любителей самостоятельного ремонта. И смех, и грех, как обычно… Срочно реабилитируемся красотой — посмотрите, какие «Замечательные дома белорусов» мы нашли в Прилепах около Дубровского водохранилища.

Знакомьтесь, Маша — настоящая модель. В свои 22 года девушка принимала участие в крупных показах мод в Польше и во Вьетнаме, а еще она финалистка конкурса «Мисс Беларусь — 2018». Следующий этап в карьере Марии — столица мировой моды Милан. Провели с ней один день, подсмотрели за фотосъемкой для портфолио, узнали, как заработать 10 тысяч евро.

Так, а что у нас в спорте? Вторая ракетка Беларуси Саша Саснович вчера уступила в финале турнира в Сиднее с призовым фондом 823 тыс. долларов чешке Петре Квитовой. Ну что ж, Петра взяла реванш за Уимблдон-2018… Будем готовиться к Australian Open.

Зато автогонщики порадовали. МАЗ Сергея Вязовича после череды неприятностей вырвался вперед — и попал в первую четверку. Другие белорусские экипажи также завершили этап относительно благополучно. Так держать, парни!

И еще немного о спорте. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» давно задает вопросы своим хоккеистам о будущих соперниках и городах, которые эти команды представляют. И далеко не всегда игроки дают правильные ответы. Посмотрите, это очень смешно (хоть парни и не шутят)!

Если будете в выходные делать с детьми-школьниками домашку, обязательно предложите им вот это задание. Ну и что, что ему 1800 лет — пусть попробуют разобраться!

Плохая новость пришла в редакцию вечером: дело главного редактора TUT.BY Марины Золотовой все-таки передали в суд. Марина, напомним, не раз ходатайствовала освободить ее от уголовной ответственности. Ее обвиняют в должностном бездействии.


Все новости пятницы, 11 января

Кстати. Елку в выходные будете выбрасывать? Уже задумывались, куда ее девать? Чаще всего их просто оставляют около мусорных контейнеров, а затем коммунальники вывозят деревья на свалку вместе с другими отходами. На Западе к этому вопросу подходят более продуманно и перерабатывают новогодние елки в щепу. А у нас пока — увы. Ну, а с понедельника на утреннюю пробежку перед работой, да? Хороших выходных!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ну что, замерзли? Тогда радуйтесь: в выходные на смену морозам придет оттепель. Если думаете, чем заняться, то вот вам наш громадный гид по Минску на выходные для тех,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Возвращение в профессию прошло успешно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Газета Авангард
Заря над Неманам
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика