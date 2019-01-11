Предупреждение Лукашенко, медики в суде, драка в «секонде» и последние дни елок - все за вчера

Доброе утро!

Ну что, замерзли? Тогда радуйтесь: в выходные на смену морозам придет оттепель . Если думаете, чем заняться, то вот вам наш громадный гид по Минску на выходные для тех, кто подчистую потратился на праздниках, и тех, у кого деньги все же есть. Или езжайте на зимнюю рыбалку — такой улов иногда попадается, ух ! Если же соберетесь на горки, вначале обязательно прочтите этот материал : мы посмотрели с инструктором, где и почему в Минске самые опасные склоны. А скоро, кстати, в Минске построят крытый лыжный манеж , где можно кататься даже летом, представляете? В Китае, видели, какую красоту построили — нефункционально, конечно, но дух захватывает!





Вчера президент провел прием на старый Новый год. Вручил госнаграды и снова предупредил, что в ближайшие годы будет сложно . «Смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019-й, но и 2020 год будет непростым… В эти два года нас будут очень сильно „пробовать на зуб“, на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим». Как думаете, выстоим?

Беларусь сняла ограничения на число дипломатов США в Минске. Зарубежные СМИ называют это «дипломатическим прорывом». Якобы Владимир Макей сказал об этом в телефонном разговоре помощнику госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссу Митчеллу в четверг, 10 января. В МИД Беларуси подтверждают: несколько телефонных разговоров с руководством Госдепа были, но детали раскрывать отказываются .

Сделали для вас разъяснялку, что будет в Украине после создания новой церкви. Итак, верующих страны-соседки ждет мирное сожительство или религиозный конфликт ? Некоторые эксперты считают, например, что Украине не нужна церковь, созданная «солдафонским путем», а необходимо создавать церковь европейскую, в которой «жизнь должна не теплиться, а гореть».

Помните, на днях Александр Лукашенко поручил нашему правительству найти альтернативу российской нефти? Причем он указал направление маршрута — порты Литвы или Латвии, и даже предложил партнерам дисконт на покупку топлива. Другое дело, что в странах Балтии нефть не залегает, ее откуда-то надо привезти в порты. Пока же суд да дело, мы решили вспомнить, как Минск уже искал альтернативу российской нефти, что из этого получилось и какие шансы есть в будущем. Итак, Иран, Венесуэла, Казахстан, или… Где искать будем ? Ну, а в МИД России отреагировали на слова Лукашенко о возможной потере союзника: курс Москвы на расширение стратегического взаимодействия с Минском остается незыблемым, говорят.

Не очень хорошие новости (на самом деле нет) для наших кошельков: в этом году мы будем возмещать 100% затрат на электричество и никакой дифференциации по тарифам уже не будет. Почему — расскажем здесь . А вот здесь объясним, кто может воспользоваться низким тарифом на отопление «от розетки» — помните, недавно рассказывали, что с 1 января электроэнергия для отопления и горячего водоснабжения стала дешевле в 3 раза ?





Видели новые дорожные знаки (которых нет в ПДД)? А новую для Беларуси, самую доступную в линейке, Tesla Model 3 видели ? А наш AUTO.TUT.BY все посмотрел и попробовал. Если со знаками все понятно, то электромобиль за бешеные для Беларуси 155 тыс. рублей (и это без НДС) нас удивил!

Если вы скорее привыкли к метро, чем электромобилям, то объясним вам, что не так со списанием денег с банковской карты за поездки в метрополитене. Замечали, что списывают как за троих ?

Скажите честно, завидовали человеку, который будет смотреть российские сериалы за 1 тысячу рублей? Ха, оказалось, что это работа только на месяц . Хороший ход, voka! А мы-то думали…

Вчера суд в Минске огласил приговоры участникам вечеринки, во время которой от наркотиков погибла 19-летняя девушка. Реального лишения свободы не получил никто из них .

А еще вчера в Мингорсуде допросили замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого и главврача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка. Там, конечно, много странного (или нет?) : взятки замминистра потратил на лечение — аж 14 тысяч долларов. Первоначально ему в Беларуси выставили неправильный диагноз, соответственно, неправильно лечили, потом, оказалось, были поражены тазобедренные суставы. Коллега из Казахстана посоветовала лечение, которое было успешным в их стране — лечился там по какой-то китайской технологии. Интересно, интересно…

Вот у нас история женщины, который борется с системой: и здравоохранения, и образования… У многодетной Алены Кирилюк — легкая умственная отсталость. Вернее, бумажка с таким диагнозом. И детей у Алены забрали. Рассказываем, как женщина старается вернуть их себе .

А помните драку из-за, простите, трусов в бобруйском «секонде» ? Там одного из участников вчера взяли под стражу . А казалось бы, какая ерунда…





Задумались о том, что зимой у нас хорошо, чистенько: снег все скрыл — и ямы, и лужи, и разбитые тротуары. Но наши читатели о них не забыли, сфотографировали до снегопадов и прислали в рубрику «Доска позора». А еще здесь у нас «шедевры» строителей, проектировщиков и просто любителей самостоятельного ремонта. И смех, и грех, как обычно … Срочно реабилитируемся красотой — посмотрите, какие «Замечательные дома белорусов» мы нашли в Прилепах около Дубровского водохранилища .

Знакомьтесь, Маша — настоящая модель. В свои 22 года девушка принимала участие в крупных показах мод в Польше и во Вьетнаме, а еще она финалистка конкурса «Мисс Беларусь — 2018». Следующий этап в карьере Марии — столица мировой моды Милан. Провели с ней один день, подсмотрели за фотосъемкой для портфолио, узнали, как заработать 10 тысяч евро .

Так, а что у нас в спорте? Вторая ракетка Беларуси Саша Саснович вчера уступила в финале турнира в Сиднее с призовым фондом 823 тыс. долларов чешке Петре Квитовой. Ну что ж, Петра взяла реванш за Уимблдон-2018… Будем готовиться к Australian Open.

Зато автогонщики порадовали. МАЗ Сергея Вязовича после череды неприятностей вырвался вперед — и попал в первую четверку . Другие белорусские экипажи также завершили этап относительно благополучно. Так держать, парни!

И еще немного о спорте. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» давно задает вопросы своим хоккеистам о будущих соперниках и городах, которые эти команды представляют. И далеко не всегда игроки дают правильные ответы. Посмотрите, это очень смешно (хоть парни и не шутят) !

Если будете в выходные делать с детьми-школьниками домашку, обязательно предложите им вот это задание . Ну и что, что ему 1800 лет — пусть попробуют разобраться!

Плохая новость пришла в редакцию вечером: дело главного редактора TUT.BY Марины Золотовой все-таки передали в суд . Марина, напомним, не раз ходатайствовала освободить ее от уголовной ответственности. Ее обвиняют в должностном бездействии.





Все новости пятницы, 11 января

Кстати. Елку в выходные будете выбрасывать? Уже задумывались, куда ее девать? Чаще всего их просто оставляют около мусорных контейнеров, а затем коммунальники вывозят деревья на свалку вместе с другими отходами. На Западе к этому вопросу подходят более продуманно и перерабатывают новогодние елки в щепу. А у нас пока — увы . Ну, а с понедельника на утреннюю пробежку перед работой , да? Хороших выходных!

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