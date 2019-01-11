|
Мокрый снег и до +2°С ожидается в Беларуси 13 января
12.01.2019 12:17 — Новости Общества | БелТА
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и до плюс 2 градусов ожидается в Беларуси 13 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки будет облачно. Временами возможны осадки: снег, мокрый снег, по Брестской и Гродненской областям днем переходящий в дождь. Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет западный с переходом на южный умеренный, днем порывистый
Температура воздуха ночью составит от минут 1 до минус 7 градусов, днем - до 2 градусов выше нуля.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и до плюс 2 градусов ожидается в Беларуси 13 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)