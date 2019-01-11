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Можно ли управлять тюбингом, ледянкой и санками: протестировали на себе (было больно)

12.01.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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С начала зимы в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились более 100 человек, 35 из них госпитализировали. Некоторые уже предлагают ограничить места для катания на тюбингах. Журналист TUT.BY Алексей Судников решил на себе проверить, можно ли управлять ватрушкой, ледянкой и санками. Поверьте, ему было очень больно.

 
 
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Съемочная группа TUT.BY решила на себе проверить в чем опасность катания на ватрушке, а заодно еще и протестировала ледянку и санки.
 
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