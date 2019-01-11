С начала зимы в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились более 100 человек, 35 из них госпитализировали. Некоторые уже предлагают ограничить места для катания на тюбингах. Журналист TUT.BY Алексей Судников решил на себе проверить, можно ли управлять ватрушкой, ледянкой и санками. Поверьте, ему было очень больно.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Можно ли управлять тюбингом, ледянкой и санками: протестировали на себе (было больно) Съемочная группа TUT.BY решила на себе проверить в чем опасность катания на ватрушке, а заодно еще и протестировала ледянку и санки.