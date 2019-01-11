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Белорусских граждан среди пострадавших при взрыве в Париже нет - МИД

12.01.2019 13:19 — Новости Общества | БелТА  
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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Кризисного центра МИД Франции, белорусских граждан среди пострадавших от взрыва в Париже нет. Информация об этом размещена в официальном твиттер-аккаунте МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Посольство Беларуси во Франции продолжит находиться в контакте с правоохранительными органами Франции.

Как сообщалось, свыше 20 человек пострадали в результате взрыва газа в центре Парижа. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По информации СМИ, взрыв был вызван утечкой газа в булочной на улице Тревиз (9-й округ города, севернее Больших бульваров). Он был большой силы - расположенные на первом этаже четырехэтажного здания помещения булочной полностью уничтожены. Во всех ближайших домах выбиты не только стекла окон, но и сломаны рамы.

Пожарная служба проводит срочную эвакуацию из соседних зданий. Создана обширная зона безопасности, большая часть улицы перекрыта. Несмотря на усилия спасателей, пожар продолжается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Кризисного центра МИД Франции, белорусских граждан среди пострадавших от взрыва в Париже нет. Информация об этом размещена в...
 
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