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Белорусских граждан среди пострадавших при взрыве в Париже нет - МИД
12.01.2019 13:19 — Новости Общества | БелТА
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Кризисного центра МИД Франции, белорусских граждан среди пострадавших от
Посольство Беларуси во Франции продолжит находиться в контакте с правоохранительными органами Франции.
Как сообщалось,
По информации СМИ, взрыв был вызван утечкой газа в булочной на улице Тревиз (9-й округ города, севернее Больших бульваров). Он был большой силы - расположенные на первом этаже четырехэтажного здания помещения булочной полностью уничтожены. Во всех ближайших домах выбиты не только стекла окон, но и сломаны рамы.
Пожарная служба проводит срочную эвакуацию из соседних зданий. Создана обширная зона безопасности, большая часть улицы перекрыта. Несмотря на усилия спасателей, пожар продолжается.-0-
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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Кризисного центра МИД Франции, белорусских граждан среди пострадавших от взрыва в Париже нет. Информация об этом размещена в...
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