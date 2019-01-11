В центре Минска коммунальники чистили крышу от снега - и сбросили на прохожую кирпич. У девушки перелом

10 января минчанка Варвара Козлова шла на работу по улице Ленинградской, когда с дома № 5 на нее сверху упал… кирпич. Оказывается, рабочие чистили крышу дома — и тяжелый кирпич упал вместе со снегом. У Варвары — перелом и гематома. По ее словам , тротуар, где проводились работы, нормально огорожен не был. Девушка написала заявление в милицию.











«Утром иду на работу, с крыши дома на Ленинградской, 5, счищают снег. Вдоль тротуара нет ограждения, но поскольку на тротуар падает снег, я и еще пару человек обходим по проезжей части. И тут я чувствую резкую боль в ноге, смотрю на асфальт — лежит кирпич. Вместе со снегом на землю скинули кирпич, который ровно приземлился мне на ногу… Пока я жду скорую за стеклянной дверью, вижу, как скидывают плиты, прохожие останавливаются, и в это же время выходят люди из офисов на улицу. Мужчина кричит наверх: „Ты скидывай снег, а не плиты, тут уже одна покалечилась“».

Скорая отвезла Варвару в травмпункт — оказалось, что у нее сломан палец на ноге и образовалась гематома.

Вернувшись домой, девушка позвонила в местный ЖЭС: «Я объясняю ситуацию и говорю, что идут люди, едут машины, а вы скидываете кирпичи и плиты. И получаю от моей собеседницы ответ: «А ты нам что, предлагаешь движение остановить на эти три часа, пока чистят снег? И не нужно мне врать, утром я была, стоит там ограждение, и никто кирпичи не кидает». По словам Варвары — и это видно на ее фото, — ограждение работ лентой на тротуаре было — но оно очень формально.

Варвара написала заявление в милицию.

Вот так тротуар около дома на Ленинградской, 5, выглядит в субботу, 12 января.













Получить оперативный комментарий в ЖКХ Октябрьского района, который, предположительно, отвечает за работы на доме по Ленинградской, 5, TUT.BY не удалось.