ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре Минска коммунальники чистили крышу от снега - и сбросили на прохожую кирпич. У девушки перелом

12.01.2019 14:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

10 января минчанка Варвара Козлова шла на работу по улице Ленинградской, когда с дома № 5 на нее сверху упал… кирпич. Оказывается, рабочие чистили крышу дома — и тяжелый кирпич упал вместе со снегом. У Варвары — перелом и гематома. По ее словам, тротуар, где проводились работы, нормально огорожен не был. Девушка написала заявление в милицию.

«Утром иду на работу, с крыши дома на Ленинградской, 5, счищают снег. Вдоль тротуара нет ограждения, но поскольку на тротуар падает снег, я и еще пару человек обходим по проезжей части. И тут я чувствую резкую боль в ноге, смотрю на асфальт — лежит кирпич. Вместе со снегом на землю скинули кирпич, который ровно приземлился мне на ногу… Пока я жду скорую за стеклянной дверью, вижу, как скидывают плиты, прохожие останавливаются, и в это же время выходят люди из офисов на улицу. Мужчина кричит наверх: „Ты скидывай снег, а не плиты, тут уже одна покалечилась“».

Скорая отвезла Варвару в травмпункт — оказалось, что у нее сломан палец на ноге и образовалась гематома.

Вернувшись домой, девушка позвонила в местный ЖЭС: «Я объясняю ситуацию и говорю, что идут люди, едут машины, а вы скидываете кирпичи и плиты. И получаю от моей собеседницы ответ: «А ты нам что, предлагаешь движение остановить на эти три часа, пока чистят снег? И не нужно мне врать, утром я была, стоит там ограждение, и никто кирпичи не кидает». По словам Варвары — и это видно на ее фото, — ограждение работ лентой на тротуаре было — но оно очень формально.

Варвара написала заявление в милицию.

Вот так тротуар около дома на Ленинградской, 5, выглядит в субботу, 12 января.




Получить оперативный комментарий в ЖКХ Октябрьского района, который, предположительно, отвечает за работы на доме по Ленинградской, 5, TUT.BY не удалось.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По ее словам Варвары, тротуар, где проводились работы, нормально огорожен не был. Девушка написала заявление в милицию.
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусских граждан среди пострадавших при взрыве в Париже нет - МИД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика