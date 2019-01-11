Сто лет профессии добрых дел. В Гродно отметили 100-летие органов социальной защиты

Торжественный вечер, посвященный 100-летию системы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, прошел в Гродненском театре кукол.









В этот день чествовали представителей благороднейшей профессии, которые не на словах, а на деле каждый день демонстрируют лучшие качества души человека: бескорыстие, милосердие, самоотдачу.





Сегодня в систему комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома входят 19 районных и одно городское управление по труду, занятости и социальной защите, 19 территориальных центров социального обслуживания населения, 14 домов-интернатов и Дом ветеранов. И работники, и ветераны труда, те, кто внес и вносит свой вклад в благородное дело, заботясь о детях и стариках, малоимущих и инвалидах, в этот торжественный день получали заслуженные награды.





– Социальные службы сопровождают человека от рождения до глубокой старости, и на каждом этапе, будь то забота о детях, нуждающихся в определенной опеке, или взрослых, пожилых людях, социальные работники всегда профессионально выполняют свой долг, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. – Мы можем гордиться развитием материально-технической базы социальной службы. Появляются новые формы работы. Немало было сделано по профилактике гибели людей на пожарах. В прошлом году вдвое снизились случаи гибели на пожарах пожилых людей. Активно развивается волонтерское движение. Ухаживая за пожилыми людьми, молодежь чувствует, что в их помощи нуждаются, а старшие понимают, что их опыт востребован. Самое главное, чтобы люди верили в нас, помнили, что в сложной ситуации к ним всегда придут на помощь.









Виктор Лискович вручил лучшим работникам социальной службы области почетные грамоты и благодарственные письма Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и областного исполнительного комитета.





– Сегодня комитет по труду, занятости и социальной защите охватывает, казалось бы, совершенно разные направления: труд, занятость, социальную и пенсионную сферы. Но это только на первый взгляд. Ведь если присмотреться внимательнее, то все эти службы работают для человека, ради человека и ему во благо. Понятно, почему они объединены в одну мощную систему. Особые слова благодарности нашим ветеранам, бывшим руководителям комитета, тем людям, которые создавали фундамент социальной службы. И нельзя забывать, что самая главная оценка нашей работы – та, которую дают нам люди, – подчеркнул председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Анатолий Зимновода.





Председатель комитета вручил почетные грамоты и благодарственные письма лучшим из лучших. Также поздравили работников с праздником заместитель председателя Комитета госконтроля области Наталья Кривицкая, председатель областного комитета профсоюза работников государственных и других учреждений Елена Береснева, председатель областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов» Василий Лукашевич.





Впервые на торжественном вечере прозвучал Гимн работников органов по труду, занятости и социальной защите Гродненской области. Кстати, слова, положенные на мелодию известной песни «Я люблю тебя жизнь», были написаны совместно работниками службы всех районов области.













Праздничный концерт с участием артистов областной филармонии, творческих коллективов области стал еще одним подарком.