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В Бресте запретили два запланированных на 13 января митинга против аккумуляторного завода
12.01.2019 16:07 — Новости Общества | Tut.by
Брестские власти в очередной раз запретили проведение митингов против строительства аккумуляторного завода, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.
По его словам, два митинга «Брестчане против свинца» намечались 13 января на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий. Брестский горисполком не разрешил их, сославшись на то, что в этот день в парке будут проводиться запланированные ранее командные соревнования по лыжам среди учащихся учреждений общего и среднего образования Московского района города, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
«Как только мы подаем заявки на митинги на этой площадке, там появляются „запланированные ранее мероприятия“…», — говорит правозащитник.
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля
С января нынешнего года активисты подавали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе более чем четырех десятков митингов, более 10 пикетов и 5 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
Сейчас жители нескольких деревень Брестского района собирают инициативную группу
31 октября премьер-министр Сергей Румас заявил, что опасения по поводу строительства аккумуляторного завода несколько преувеличены. «Проект прошел все необходимые экологические экспертизы, и у заказчиков этого предприятия есть все необходимые разрешения на производство работ», — сказал он. Несомненно, считает Румас, подобные крупные проекты должны согласовываться с жителями. «Но важно понимать, что это ведь и решение проблемы занятости для регионов. На этих предприятиях наши граждане смогут получить рабочие места. Учитывая, что это высокотехнологичные проекты, они смогут получать достойную заработную плату», — заявил он.
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«Как только мы подаем заявки на митинги на этой площадке, там появляются "запланированные ранее мероприятия"…», - говорит правозащитник.
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