В Бресте запретили два запланированных на 13 января митинга против аккумуляторного завода

Брестские власти в очередной раз запретили проведение митингов против строительства аккумуляторного завода, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.



Фото: Станислав Коршунов

По его словам, два митинга «Брестчане против свинца» намечались 13 января на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий. Брестский горисполком не разрешил их, сославшись на то, что в этот день в парке будут проводиться запланированные ранее командные соревнования по лыжам среди учащихся учреждений общего и среднего образования Московского района города, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

«Как только мы подаем заявки на митинги на этой площадке, там появляются „запланированные ранее мероприятия“…», — говорит правозащитник.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

С января нынешнего года активисты подавали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе более чем четырех десятков митингов, более 10 пикетов и 5 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.

Сейчас жители нескольких деревень Брестского района собирают инициативную группу для проведения местного референдума по вопросу строительства под Брестом аккумуляторного завода.

31 октября премьер-министр Сергей Румас заявил, что опасения по поводу строительства аккумуляторного завода несколько преувеличены. «Проект прошел все необходимые экологические экспертизы, и у заказчиков этого предприятия есть все необходимые разрешения на производство работ», — сказал он. Несомненно, считает Румас, подобные крупные проекты должны согласовываться с жителями. «Но важно понимать, что это ведь и решение проблемы занятости для регионов. На этих предприятиях наши граждане смогут получить рабочие места. Учитывая, что это высокотехнологичные проекты, они смогут получать достойную заработную плату», — заявил он.