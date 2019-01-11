В Житковичах за убийство девушки и ранение партнера на 10 лет осудили минчанина

Суд Житковичского района вынес обвинительный приговор ревнивцу, который летом 2018 года убил свою девушку и ранил знакомого. Об этом сообщает «Гомельская праўда» .

Убийца приговорен к годам 10 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Трагедия произошла 1 июля 2018 года в деревне Буда Житковичского района. Находясь в гостях, 37-летний житель Минской области выстрелил в свою сожительницу, а также ранил 37-летнего хозяина дома.

От полученных огнестрельных травм 26-летняя девушка скончалась. С места происшествия было изъято орудие убийства — незарегистрированное охотничье ружье ИЖ-17. По словам самого обвиняемого, мотивом совершения преступления стало чувство ревности.

Приговор суда не был обжалован и вступил в законную силу.