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В Житковичах за убийство девушки и ранение партнера на 10 лет осудили минчанина
12.01.2019 17:12 — Новости Общества | Tut.by
Суд Житковичского района вынес обвинительный приговор ревнивцу, который летом 2018 года убил свою девушку и ранил знакомого. Об этом сообщает
Убийца приговорен к годам 10 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима.
Трагедия произошла 1 июля 2018 года
От полученных огнестрельных травм 26-летняя девушка скончалась. С места происшествия было изъято орудие убийства — незарегистрированное охотничье ружье ИЖ-17. По словам самого обвиняемого, мотивом совершения преступления стало чувство ревности.
Приговор суда не был обжалован и вступил в законную силу.
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