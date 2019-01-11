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В Житковичах за убийство девушки и ранение партнера на 10 лет осудили минчанина

12.01.2019 17:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Житковичского района вынес обвинительный приговор ревнивцу, который летом 2018 года убил свою девушку и ранил знакомого. Об этом сообщает «Гомельская праўда».

Убийца приговорен к годам 10 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Трагедия произошла 1 июля 2018 года в деревне Буда Житковичского района. Находясь в гостях, 37-летний житель Минской области выстрелил в свою сожительницу, а также ранил 37-летнего хозяина дома.

От полученных огнестрельных травм 26-летняя девушка скончалась. С места происшествия было изъято орудие убийства — незарегистрированное охотничье ружье ИЖ-17. По словам самого обвиняемого, мотивом совершения преступления стало чувство ревности.

Приговор суда не был обжалован и вступил в законную силу.

 
 
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Трагедия произошла 1 июля 2018 года в деревне Буда. Находясь в гостях, 37-летний житель Минской области выстрелил в свою девушку, а также ранил 37-летнего хозяина дома....
 
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