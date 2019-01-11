Места катания на тюбингах будут контролировать дружинники, волонтеры и медики

Волонтеры, дружинники и медики возьмут под контроль места массовых катаний на тюбингах. Об этом заявил первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Макар в эфире телеканала ОНТ .



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«Чтобы не допустить несчастных случаев при катании с гор, мы отрабатываем вариант, уже практически отработали чтобы были дежурные ответственные во время этих мероприятий. Там, где большие склоны, большие горы, будут по мере необходимости работать медицинские работники. Это и БРСМ — наша основная опора. Как мы говорим, это будут волонтеры, ответственные исполнители исполкома каждого региона», — рассказал чиновник.

Напомним, с начала зимы в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились больше 100 человек, 35 из них госпитализировали, в нескольких случаях пришлось делать серьезные операции. Больше 30 человек с начала года обратились в РНПЦ травматологии и ортопедии. СК проводит проверки по семи фактам тяжкого травмирования граждан , в двух из них — с гибелью (несовершеннолетний и взрослый).

Следственный комитет уже предложил правительству усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов (правда, не известно как). Медики же говорят о необходимости ограничения мест для катания .