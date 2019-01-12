Учащиеся барановичского технологического колледжа научили детей из приюта готовить новогодние пряники

Школа выпечки, которая не первый год работает на базе учреждения образования, стала организатором рождественской акции: десяти воспитанникам социально-педагогического центра предложили попробовать себя в роли профессиональных кондитеров.





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Началось мероприятие с чаепития, где Ольга Нестер, руководитель школы, рассказала ребятам, каких специалистов готовит колледж, показала музей учреждения образования, а также рассказала целую историю о том, как приготовить вкусные пряники. После ребята смогли сами поработать с мукой, мастикой и шоколадом: они украсили заранее сделанные пряничные фигурки в виде свинок.





Ольга Нестер, руководитель Школы выпечки колледжа, рассказывает ребятам об этапах приготовления пряника. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

— Подобные акции мы проводим часто, – рассказала Intex-press Елена Максименко, заместитель директора по воспитательной работе. – Мы чувствуем, что наше внимание и помощь нужна детям из социально-педагогического центра. Показали им, что в нашем учреждении образования можно получить хорошую и нужную профессию, что их здесь ждут. Они попробовали сделать что-то своими руками и унесли с собой вкусные пряники.

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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ