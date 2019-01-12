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К воспитанникам Пинского специализированного Дома ребёнка в Рождество приезжали гости с многочисленными подарками

13.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Марафон добрых дел в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» продолжается. 9 января сказка постучалась в двери к воспитанникам Пинского специализированного Дома ребенка.

К воспитанникам Пинского специализированного Дома ребёнка в Рождество приезжали гости с многочисленными подарками
В этом учреждении находятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в социально-опасном положении в возрасте до 3-х лет, а также дети-инвалиды до 4-х лет и дети паллиативной палаты до 7 лет. К малышам с непростой судьбой (а сейчас здесь 63 ребенка) приехали многочисленные гости.

Уже стало доброй традицией, что в рождественские праздники Пинский специализированный Дом ребенка посещают представители Брестской областной организации РОО «Белая Русь», а также студенты и преподаватели машиностроительного факультета учреждения образования «Брестский государственный технический университет».

К воспитанникам Пинского специализированного Дома ребёнка в Рождество приезжали гости с многочисленными подарками
 К воспитанникам Пинского специализированного Дома ребёнка в Рождество приезжали гости с многочисленными подарками
 К воспитанникам Пинского специализированного Дома ребёнка в Рождество приезжали гости с многочисленными подарками
 К воспитанникам Пинского специализированного Дома ребёнка в Рождество приезжали гости с многочисленными подарками
 К воспитанникам Пинского специализированного Дома ребёнка в Рождество приезжали гости с многочисленными подарками
Так, в благотворительной акции приняли участие заместитель председателя Брестской областной организации РОО «Белая Русь» Василий Лащ, председатель Пинской районной организации РОО «Белая Русь» Григорий Пригодич, председатель Пинской городской организации РОО «Белая Русь» Виктор Бруцкий, декан машиностроительного факультета Брестского государственного технического университета Михаил Нерода вместе со студентами этого вуза, директор филиала УО «БрГТУ «Пинский индустриально-педагогический колледж» Сергей Дубновицкий, заместитель главврача учреждения здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» Ольга Цвирко и другие.


К воспитанникам Пинского специализированного Дома ребёнка в Рождество приезжали гости с многочисленными подарками
К воспитанникам Пинского специализированного Дома ребёнка в Рождество приезжали гости с многочисленными подарками
 К воспитанникам Пинского специализированного Дома ребёнка в Рождество приезжали гости с многочисленными подарками
 К воспитанникам Пинского специализированного Дома ребёнка в Рождество приезжали гости с многочисленными подарками
 К воспитанникам Пинского специализированного Дома ребёнка в Рождество приезжали гости с многочисленными подарками
 К воспитанникам Пинского специализированного Дома ребёнка в Рождество приезжали гости с многочисленными подарками
После хороводов с Дедом Морозом и Снегурочкой у наряженной елки гости вручили малышам подарки – игрушки и сладости. По словам участников акции, они постарались вложить частичку своего душевного тепла в эту благотворительную акцию, ведь в учреждении находятся детки, лишенные родительской любви и ласки. Главной благодарностью для гостей стали улыбки малышей и их радостные глаза. Гости пожелали, чтобы воспитанники Дома ребенка поскорее нашли свои семьи, и их детство было добрым и счастливым.

В заключение заведующая филиалом «Пинский специализированный Дом ребенка» Анжела Коваль поблагодарила гостей за внимание и любовь к детям, за материальную поддержку в виде таких нужных им подарков.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

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