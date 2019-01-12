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В Брестской области из запланированных 69 противопаводковых объектов было построено лишь 8

13.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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О результатах аудита эффективности предотвращения и ликвидации последствий наводнений корреспонденту pinsknews.by рассказали в Комитете госконтроля Брестской области.

В Брестской области из запланированных 69 противопаводковых объектов было построено лишь 8
Подтопление земель в период весенних половодий оказывает негативное влияние на сельскохозяйственное производство. Затопление и подтопление сельскохозяйственных культур приводят к сильному повреждению сельскохозяйственных земель, а зачастую и к их гибели.

Решением Брестского областного Совета депутатов от 16.12.2016 № 222 утвержден Региональный комплекс мероприятий по реализации Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы в Брестской области на 2016-2020 годы (далее – Региональный комплекс), в который входит подпрограмма 7 «Инженерные противопаводковые мероприятия» (далее – Подпрограмма 7).

Комитетом госконтроля Брестской области проведен аудит эффективности предотвращения и ликвидации последствий наводнений, предметом которого являлся анализ выполнения мероприятий подпрограммы 7. Целевой показатель настоящей подпрограммы – площадь защиты населенных пунктов и сельскохозяйственных земель от паводков в наиболее паводкоопасных районах Полесья.

В рамках решения этих задач предусматривалось строительство объектов противопаводковой защиты в наиболее паводкоопасных районах Полесья и завершение ранее начатого строительства объектов противопаводковой защиты, предусмотренных Государственной программой «Инженерные водохозяйственные мероприятия по защите населенных пунктов и сельскохозяйственных земель от паводков в наиболее паводкоопасных районах Полесья на 2011-2015 годы» (далее – программа на 2011-2015 годы).

На территории области в 2011-2015 годах предусматривалось строительство 69 объектов противопаводковой защиты, с площадью защиты земель 53 316 га, из которых 1 922 га – площадь населенных пунктов.

От паводков планировалось защитить 62 населенных пункта с количеством проживающих 72 198 человек, из которых 4 846 человек проживало в зоне подтопления.

Всего по итогам вышеназванной программы было реализовано 8 из 69 включенных (11,5%) в программу объектов. Например, на территории Пинского района планировалась строительство 23 объектов противопаводковой защиты реализовано лишь 2, в Столинском – 1 из 15. На территории Лунинецкогопланировалось реализовать 7 объектов, вИвацевичском – 6, в Брестском районах – 4, однако ни один из них не был реализован.

При этом в программу включались населенные пункты подтопления которых областным управлением МЧС Республики Беларусь на протяжении ряда лет не фиксировались и не реализовывались проектыгде ежегодно наблюдались подтопления.

Например, в Лунинецком районе не реализовано  строительство объекта «Инженерные мероприятия по защите от паводка сельскохозяйственных земель объекта «Зимник» и деревень Кожан-Городок и Лахва (площадь защиты 182 га, количество проживающих 3 147 человек, в том числе 492 человека проживает в зоне подтопления). Вместе с тем по данным областного управления МЧС Республики Беларусь данные деревни подтоплялись паводковыми водами ежегодно на протяжении 2010-2015 годов.

Надо отметить, что после завершения программы на 2011-2015 годы нереализованными остались 55 объектов из которых 22 объекта подвергались подтоплению на протяжении 2011-2015 г.г.

По итогам реализации Подпрограммы 7 в 2016-2017 годах завершено строительство 4 объектов противопаводковой защиты, защищены от подтопления на территории области 3 населенных пункта с количеством проживающих 853 человека, в том числе 95 – в зоне подтопления (площадь защиты составила 4 593 га, в том числе 134 га земли населенных пунктов).

По 2 незавершенным объектам ведется активная работа по их строительству. При вводе в эксплуатацию которых общая площадь защиты от паводка на территории Брестчины составит 7 373 га, в том числе 286 га земли населенных пунктов.

Информация о результатах аудита направлена Брестскому облисполкому для принятия мер реагирования.

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