Итоги деятельности за 2018 год подвели члены Пинской районной ветеранской организации Белорусского общественного объединения ветеранов



Активная жизненная позиция – черта, присущая каждому из членов Пинской районной ветеранской организации Белорусского общественного объединения ветеранов. Итоги деятельности за 2018 год организация подвела на прошедшем недавно пленуме.

В пленуме приняли участие начальник управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома В.М. Огиевич, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Г.Я. Пригодич.

С докладом перед собравшимися выступил руководитель районной ветеранской организации М.С. Заранко. Он отметил, что в настоящее время организация насчитывает более 15 тысяч человек, объединенных в 31 первичную структуру. В этом году была создана первичка центра соцобслуживания населения Пинского района, ее председателем избрана М.П. Кононец.



Пинская районная ветеранская организация свою работу строит во взаимодействии с областным и районным советами ветеранов, районным исполнительным комитетом, тесно сотрудничает с различными общественными объединениями, и все это на благо ветеранов, людей пожилого возраста, которые часто нуждаются в защите и непосредственной помощи.

К сожалению, подчеркнул Михаил Сергеевич, с каждым годом уменьшается общее количество ветеранов Великой Отечественной войны (сегодня это чуть меньше сорока человек). Должное внимание уделяется ветеранам и участникам боевых действий на территориях других государств, которых в нашем районе насчитывается около семидесяти человек. Председатель районной ветеранской организации представил пленуму участника войны в Афганистане Евгения Емельяновича Шелеста, который активно занимается поисковой работой, оказывает большую помощь в увековечивании памяти погибших воинов. Пленум поддержал решение президиума включить Виталия Емельяновича в состав комитета ветеранов ВОВ и воинов-участников боевых действий в других государствах.

От имени ветеранской организации М.С. Заранко поблагодарил за плодотворное взаимодействие территориальный центр социального обслуживания населения района, местные структуры Белорусского общества инвалидов, БРСМ, Белорусского общества Красного Креста, РОО «Белая Русь» и многих других.

– Мне также хочется сказать огромное спасибо нашим районным властям за то, что они не забывают ветеранов и постоянно проявляют заботу о них, – подчеркнул он.

Наступивший 2019 год будет насыщен важными событиями, обратил внимание М.С. Заранко, и главное здесь – сохранить целостность ветеранского общества на родной Пинщине, принять конструктивное участие в политических и других общественно значимых мероприятиях, таких как подготовка и проведение 100-летия образования БССР, 25-летия Конституции Республики Беларусь, 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и другие.

В заключение председатель ветеранской организации поблагодарил присутствовавших за огромную общественную работу. Почетной грамотой Пинского районного Совета депутатов был награжден И.Н. Бобель, Благодарностью председателя Пинского районного исполнительного комитета – А.И. Войтов, Почетной грамотой управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома – И.И. Репецкий, Почетной грамотой РО РОО «Белая Русь» – М.С. Заранко, Почетными грамотами Совета ветеранов – Л.Н. Кузнецова, Г.С. Козубовская, А.Д. Лосицкий, А.Н. Плевко, К.В. Шляжко, Н.Т. Шахнович, А.Ф. Палейчук, В.А. Левицкая, М.Н. Борщ, З.М. Войтова, Р.П. Красько, В.А. Быкович, В.К. Кисель, Т.Ф. Кирикович.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото из архива ветеранской организации.