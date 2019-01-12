Нотариус разъяснил жительнице Пинского района вопрос о необходимых документах для заграничной поездки ребёнка

В редакцию «Полесской правды» читательница Валентина Игоревна из Пинского района прислала письмо с вопросом: «Моему ребенку предстоит заграничная поездка. Подскажите, какие для этого потребуются документы?».



На вопрос отвечает Ольга Назарова, нотариус Брестского нотариального округа:

– Порядок выезда из Республики Беларусь несовершеннолетних граждан регулируется Законом Республики Беларусь 20.09.2009 г. № 49-З «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь».

Необходимо отметить, что несовершеннолетние граждане (не достигшие 18 лет, за исключением тех случаев, когда они приобрели дееспособность в полном объеме в результате заключения брака или объявления полностью дееспособными) Республики Беларусь могут выезжать за границу по своим паспортам.

Если несовершеннолетний выезжает за пределы Республики Беларусь в сопровождении одного из родителей, то достаточно предъявления родителем сотруднику органа пограничной службы документов, подтверждающих его статус:

— документ для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь законного представителя, в котором имеется отметка о несовершеннолетнем, законным представителем которого является владелец документа (паспорт с записанным ребенком);

свидетельство о рождении несовершеннолетнего;

свидетельство об усыновлении (удочерении) или копия решения суда об усыновлении (удочерении) несовершеннолетнего — в случае, если усыновитель не записан в книге записей актов о рождении в качестве родителя усыновленного (удочеренного) им несовершеннолетнего;

удостоверение на право представления интересов подопечного;

договор о передаче несовершеннолетнего на воспитание в приемную семью;

договор об условиях воспитания и обеспечения несовершеннолетнего в детском доме семейного типа;

копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства над несовершеннолетним и назначении гражданина опекуном или попечителем несовершеннолетнего.

Если несовершеннолетний ребенок выезжает за пределы Республики Беларусь без сопровождения родителей, то требуется согласие обоих родителей, даже в том случае, если родители ребенка не состоят в браке.

Статья 18 Закона гласит о том, что письменное согласие законного представителя на выезд из Республики Беларусь несовершеннолетнего должно быть удостоверено нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, либо должностным лицом подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел Республики Беларусь по месту жительства законного представителя или несовершеннолетнего, либо компетентным органом или должностным лицом иностранного государства.

В соответствии со статьей 13 Закона в случае отсутствия одного из законных представителей или невозможности получения его согласия несовершеннолетний может выезжать из Республики Беларусь по своему документу для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь без сопровождения законных представителей с письменного согласия одного законного представителя при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим его лицом сотруднику органа пограничной службы одного из следующих документов:

копии решения суда о возможности выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего без согласия другого законного представителя;

копии решения суда о признании другого законного представителя недееспособным;

копии решения суда о лишении другого законного представителя родительских прав;

справки о нахождении в розыске другого законного представителя, выданной органом, ведущим уголовный процесс;

Брачного договора или Соглашения о детях, в которых предусмотрена возможность выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего без согласия другого законного представителя, либо их копии;

свидетельства о смерти другого законного представителя или его копии;

копии решения суда об объявлении другого законного представителя умершим;

копии решения суда о признании другого законного представителя безвестно отсутствующим;

справки органа, регистрирующего акты гражданского состояния, о том, что запись об отце ребенка в книге записей актов о рождении произведена на основании заявления матери, не состоящей в браке, в соответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, или ее копии.

Несовершеннолетние могут выезжать из Республики Беларусь для оздоровления в составе общих или специальных организованных групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж в сопровождении одного из законных представителей либо без сопровождения законных представителей, но с письменного согласия одного из законных представителей при предъявлении сопровождающим их лицом сотруднику органа пограничной службы списка детей, выезжающих на оздоровление за рубеж в составе общей или специальной организованной группы, и сопровождающих их лиц.

Бывают случаи, когда несовершеннолетние выезжают из Республики Беларусь для получения медицинской помощи. В этом случае необходимо сопровождение одного из законных представителей либо без сопровождения законных представителей, но с письменного согласия одного из законных представителей при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим его лицом сотруднику органа пограничной службы решения комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения Республики.

Что необходимо иметь при обращении к нотариусу законного представителя несовершеннолетнего (гражданина Республики Беларусь):

документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Беларусь –( паспорт гражданина Республики Беларусь);

гражданина Республики Беларусь); документы, подтверждающие родственные отношения, установление опеки, попечительства (свидетельство о рождении; документ, удостоверяющий личность, копию записи акта гражданского состояние, решение органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) и назначении опекуна (попечителя), либо договор о воспитании в семью или удостоверение приемного родителя, либо договор об условиях воспитания и содержания детей или удостоверение родителя-воспитателя и др.).

Паспорт ребенка предъявлять нотариусу не нужно!

Необходимую информацию нотариусу для составления согласия (страна, цель поездки, период выезда и т.д.)предоставляют законные представители.

Согласие удостоверяется нотариусом не менее чем в двух экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса. Количество подлинных экземпляров согласия, выдаваемых гражданам, не может превышать число лиц, от имени которых оно удостоверено.

За нотариальное оформление согласия взыскивается: нотариальный тариф за удостоверение согласия в размере 30% базовой величины, а также за составление и подготовку проекта согласия в размере 20% базовой величины.

Обращаю внимание на содержание согласия, которое требуют консульские учреждения и посольства для оформления визы ребенка. У каждой страны – свои правила и законы, касающиеся детей. Поэтому, готовясь в поездку, уточните в посольстве эти требования.