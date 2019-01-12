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В Бресте студент обокрал врача скорой

13.01.2019 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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11 января в Бресте огласили приговор 23-летнему жителю города, который обвинялся в краже, покушении на хищение с использованием компьютерной техники и уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Преступления молодой человек совершил осенью прошлого года. 8 сентября он с друзьями отдыхал на областных Дожинках в городе Высокое Каменецкого района. После праздника его знакомая, которая учится в медколледже, подошла к автомобилю бригады скорой и попросила «подбросить» их до Бреста. Медики после дежурства как раз готовились выехать в областной центр, поэтому согласились взять пассажиров.

По дороге у одного из врачей скорой выпал из сумки кошелек. Обвиняемый его подобрал и спрятал. Автомобиль скорой приехал на подстанцию. Там пассажир вышел, вытащил медицинский чемодан из другой скорой и ушел праздновать дальше. В тот же день ночью он пытался расплатиться карточкой врача в ночном клубе, но не знал пин-кода, поэтому транзакция не прошла.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ранее он был судим за «пьяную езду» и хищение с использованием компьютерной техники, но не направлялся в места лишения свободы. Назначенное наказание он не отбыл.

«11 января суд Ленинского района Бреста признал молодого человека виновным в краже, покушении на хищение с использованием компьютерной техники и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы», — сообщила старший помощник прокурора Бреста Мария Бялт.

С учетом неотбытого наказания обвиняемому назначили 2 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима и лишили прав на 3 года, 5 месяцев и 24 дня.

Приговор не встпупил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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Ранее он был судим за «пьяную езду» и хищение с использованием компьютерной техники.
 
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