Сельского бизнесмена, который взял долгов почти на 23 тысячи рублей, подозревают в мошенничестве

Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Кобринского района, который взял у знакомых деньги в долг на покупку товара в Польше и не вернул.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Подозреваемый орудовал на территории Бреста и Кобрина. Потерпевшими по делу проходят семь человек. Суммы, которые он у них занимал, разнятся: от 300 до 3000 долларов. Каждый раз бизнесмен объяснял, что эти деньги он потратит на покупку товара в Польше. Общая сумма причиненного ущерба составила 22 923 рубля.

Когда кредиторы устали ждать возврата долгов, они обратились в милицию. Там по их заявлению участковый провел проверку и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Городская прокуратура не согласилась с правоохранителями.

«В отношении брестчанина было возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество в особо крупном размере», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Ирина Рубанова.