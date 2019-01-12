ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале предстоящей недели

13.01.2019 13:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В понедельник 14 января в Беларуси будет преимущественно облачная погода с временными осадками, сообщает Белгидромет Минприроды. Прогнозируется мокрый снег, вероятность осадков составляет более 80%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минске, Витебске и Могилеве на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха составит от -1 до +1°C. Ветер прогнозируется южный, до 5−10 м/с, возможны порывы до 14 м/с.

В Бресте ожидаются временами осадки (мокрый снег, дождь). Вероятность осадков — более 90%. Ночью прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха составит от +1 до +3°C. Ветер западный (5−10 м/с), но порывы могут достигать до 15−18 м/с.

В Гомеле прогнозируется выпадение снега (вероятность осадков 80−90%). Слабый гололед. Температура воздуха будет от 0 до -2°C. Ветер южный (5−10 м/с), порывы могут достигать 14 м/с.

В Гродно временами возможны осадки (мокрый снег, дождь), ожидается слабый гололед. Температура воздуха составит от 0 до +2°C. Ветер западный (5−10 м/с), с порывами до 15−18 м/с.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 107
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник 14 января в Беларуси будет преимущественно облачная погода с временными осадками
 
Новости дня
Новости общества
 
Мороз, солнце и собаки. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика