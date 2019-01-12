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В Беларуси стремительно сокращается число ветеранов ВОВ. В каком регионе их больше всего проживает
13.01.2019 14:17 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси заметно сократилось число ветеранов Великой Отечественной войны. Так, на начало октября прошлого года,
Больше всего ветеранов ВОВ на 1 октября прошлого года проживало в Минске (2104 человек), а меньше всего — в Гродненской области (526 человек). В Могилевской области — 712 человек, в Витебской — 1021, в Брестской — 971, в Гомельской — 1109, в Минской — 1014.
Для сравнения: на 1 апреля 2014 года в Беларуси
Напомним, на 1 октября прошлого года в Беларуси
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Больше всего ветеранов ВОВ сейчас проживает в Минске, а меньше всего - в Гродненской области.
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