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Проживать в общежитиях стало дешевле

13.01.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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С 22 декабря 2018 года вступило в силу решение Могилёвского областного исполнительного комитета о понижении коэффициента, применяемого при определении размера платы за пользование жилым помещением в общежитии. Ранее этот коэффициент был равен 0,8, сейчас составляет 0,2. С понижением данного коэффициента понизится и оплата за пользование жилыми помещениями (не надо ее путать с оплатой за коммунальные услуги).

В Глусском районе два общежития, их собственником является унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз». Как рассказал заместитель директора предприятия по идеологической работе Дмитрий Артёмчик, произошедшее понижение оплаты жильцы ощутят в феврале, когда им придут жировки за январь (за декабрь понижение будет не таким существенным, так как пониженный коэффициент применен с 22 декабря). Так, при применении коэффициента 0,8 плата за пользование блоком в 38 кв. м 1-й категории составляла 37 рублей 24 копейки, после понижения коэффициента — 9 рублей 69 копеек, за комнату 12 кв. м платили 11 рублей 76 копеек, сейчас будут платить 3 рубля 6 копеек. Сейчас в глусских общежитиях проживают 212 человек.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

 
 
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С 22 декабря 2018 года вступило в силу решение Могилёвского областного исполнительного комитета о понижении коэффициента, применяемого при определении размера...
 
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