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Сколько можно ждать ответа? На Гродненщине вопрос соблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц тщательно отслеживается

13.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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В Комитете государственного контроля Гродненской области на постоянном контроле находится вопрос соблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, в том числе в части соблюдения сроков и полноты рассмотрения таких обращений.

Сколько можно ждать ответа? На Гродненщине вопрос соблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц тщательно отслеживается

При рассмотрении государственными органами и иными организациями обращений граждан и юридических лиц имеют место случаи, когда жалоба (заявление, предложение) по объективным причинам не может быть рассмотрена в установленный срок.

Так, например, гражданин обращается в райисполком по вопросу ремонта крыши многоквартирного дома, где проживает, и приведения в надлежащий вид фасада здания. Получает письменный ответ, в котором дано обещание о выполнении необходимых работ в течение текущего года.

Правомерно ли это, ведь Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» установлены конкретные ограниченные сроки для рассмотрения обращений? Должны ли заявителя информировать о ходе решения вопроса и с какой периодичностью?

Напомним, что в соответствии с Законом об обращениях граждан и юридических лиц срок рассмотрения письменных обращений (заявлений, предложений, жалоб) составляет пятнадцать дней, а обращений, требующих дополнительного изучения и проверки, — месяц.

Вместе с тем в силу различных обстоятельств не все обращения могут быть в полном объеме рассмотрены в эти сроки. В ряде случаев для решения поставленных вопросов необходимо совершить определенные действия (выполнить работы, оказать услуги), получить дополнительное финансирование и даже затребовать информацию из иностранного государства, на что может потребоваться гораздо больше времени. В такой ситуации срок рассмотрения жалобы (заявления, предложения) продлевается и заявителю в срок не позднее одного месяца со дня, следующего за днем поступления обращения, направляется письменное уведомление о причинах превышения месячного срока и сроках совершения таких действий (выполнения работ, оказания услуг) или сроках рассмотрения обращения по существу.

При этом обращение ставится на контроль, с которого снимается только после разрешения всех изложенных в нем вопросов, принятия необходимых мер, входящих в компетенцию государственного органа (организации), который его рассматривает, и окончательного ответа заявителю.

Таким образом, обращение, в котором «дано обещание», должно приниматься на контроль с целью обеспечения его выполнения в оговоренном объеме и обозначенный срок. Вместе с тем законодательством не предусмотрены обязательные промежуточные ответы по находящимся на контроле обращениям, а также не регламентирована их периодичность. Однако исходя из специфики (особенностей) конкретной жалобы (заявления, предложения), опять таки – для максимально полного и объективного ее рассмотрения, руководитель государственного органа (организации) или его уполномоченный заместитель вправе самостоятельно предусмотреть промежуточные ответы, в том числе и с определенной периодичностью.

Комитет государственного контроля Гродненской области

 
 
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В Комитете государственного контроля Гродненской области на постоянном контроле находится вопрос соблюдения законодательства об обращениях граждан и...
 
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