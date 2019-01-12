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Комитет госконтроля Гродненской области: чек-лист поможет избежать ошибок

13.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Наверняка многие руководители организаций, индивидуальные предприниматели задавались вопросами: «А все ли у нас в порядке? И все ли делаем по закону?». Но знать все законодательство невозможно, да и времени на это тоже нет.

Комитет госконтроля Гродненской области: чек-лист поможет избежать ошибок

В свою очередь контролеры при проверках изучают деятельность субъектов хозяйствования как раз на предмет соответствия законодательству.

Для разрешения, в том числе, подобных вопросов на помощь пришли контрольные списки вопросов (чек-листы), ответив на которые, проверяемый субъект самостоятельно проверит себя, а проверяющий, изучив их, решит, стоит ли беспокоить субъект проверкой. Ведь чек-листы используются контролирующими и надзорными органами в качестве одного из источников получения информации о деятельности субъекта, оценки соблюдения законодательства и определения необходимости назначения проверки.

Информация по контрольному списку вопросов должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня получения указанного списка.

Форма и содержание чек-листа утверждаются каждым государственным органом по своей сфере контроля (надзора). С 2012 года законодатель обязал контролирующие (надзорные) органы размещать их на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет. Таким образом, есть возможность ознакомиться с чек-листами, например, по вопросам охраны труда – на Интернет-сайте Минтруда и соцзащиты, по подконтрольным сферам МЧС – на его официальном сайте, контрольный список вопросов, применяемых налоговыми органами, можно найти по ссылке на сайте Министерства по налогам и сборам.

Если для соответствующего контролирующего (надзорного) органа и (или) сферы контроля (надзора) предусмотрено использование чек-листа, он является обязательным для применения при планировании и проведении выборочных проверок, а также при назначении внеплановых проверок.

Если контролирующие (надзорные) органы, которые в установленном законодательством порядке обязаны использовать чек-листы, выйдут на проверку без применения чек-листа, то они нарушат порядок назначения проверок. А это уже является основанием для признания проверки незаконной и привлечения должностных лиц контролирующих (надзорных) органов к административной ответственности. Штраф для контролеров в данном случае составит от 20 до 100 базовых величин.
В настоящее время в Гродненской области сформирован план выборочных проверок на первое полугодие 2019 года, который размещен на официальном сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети. При отборе субъектов в указанный план контролирующими (надзорными) органами опрошено более половины включенных в него субъектов хозяйствования (221 из 386 субъектов).

То есть одновременно с контролерами опрошенные субъекты сами смогли себя проконтролировать. Это довольно удобный способ не только контроля, но и самоконтроля. Иначе говоря, для контролеров чек-лист – своеобразная памятка при проведении проверок, для проверяемых субъектов – возможность самостоятельно выявить возможные риски совершения правонарушений и управлять ими в дальнейшем, принимая необходимые решения. Используя чек-лист, еще до проверки можно принять меры по устранению имеющихся нарушений, тем самым смягчив, а в некоторых случаях, исключив меры реагирования со стороны контролирующих (надзорных) органов.

 
 
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Наверняка многие руководители организаций, индивидуальные предприниматели задавались вопросами: «А все ли у нас в порядке? И все ли делаем по
 
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