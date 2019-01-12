Продавцы и сварщики по-прежнему в дефиците на Кореличчине

С 1 января 2019 года не занятые в экономике граждане в полном объеме будут оплачивать услуги горячего водоснабжения. На сегодняшний день в Кореличском районе такими плательщиками являются 29 человек, сообщили в комиссии по координации работы по содействию занятости населения.





Члены комиссии сделают все возможное, чтобы проинформировать каждого внесенного в базу данных о том, что он является потенциальным плательщиком ЖКУ в полном объеме.

— На сегодняшний день комиссия освободила 19 человек от полной оплаты ЖКУ, — рассказал председатель комиссии по координации работы по содействию занятости населения Александр Шкадов. — Например, три человека предоставили в комиссию документы о трудоустройстве на территории другого государства. Еще 13 граждан занимаются растениеводством на земельном участке, принадлежащем им или их родственникам.

Документы, подтверждающие занятость или нахождение в трудной жизненной ситуации, должны быть предоставлены в комиссию по координации работы по содействию занятости населения до 21 января текущего года. Тогда гражданин будет освобожден от уплаты жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам.

Как сообщила секретарь комиссии Наталья Гоцко, 16 января в 10.00 в ГУК «Кореличский молодежный центр культуры» (кинотеатр) состоится прием граждан членами постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Приглашаются все заинтересованные в вопросах оказания консультативной, методической, правовой помощи, а также трудоустройства, самозанятости, переобучения. Справки по телефону 2-08-32.

В Кореличском районе по-прежнему нужны рабочие руки. Имеется 191 свободное рабочее место, из которых 38,2% – вакансии по рабочим профессиям. Рынок труда района ориентирован в основном на должности служащих, которые составляют 61,8% от общего количества вакансий. Требуются ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшеры, врачи, медсестры, зоотехники, работники культуры. В структуре вакансий рабочих профессий востребованы продавцы, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, операторы машинного доения, электрогазосварщики, токари, контролеры-кассиры, социальные работники, животноводы, электромонтеры.

Инна ЛЕЙКО