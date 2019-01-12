В интервью газете «Полымя» председатель Кореличского районного объединения профсоюзов Лидия Николаевна ШЕВКО рассказала о народном контроле за ростом цен в районе, защите прав работников и о том, что связывает профсоюзы с прокуратурой.
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Председатель Кореличского объединения профсоюзов Лидия Шевко подвела итоги 2018 года и озвучила планы на будущее
В интервью газете «Полымя» председатель Кореличского районного объединения профсоюзов Лидия Николаевна ШЕВКО рассказала о народном контроле за ростом цен в