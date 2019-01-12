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В Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетной полосы. Рейс на Минск перенесли на 4 часа

13.01.2019 19:31 — Новости Общества | Tut.by  
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В московском аэропорту Шереметьево сегодня произошло ЧП: "Боинг-737" чешской авиакомпании Smart Wings рейса Москва - Прага выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Компании "Аэрофлот" пришлось перенести время прибытия и отправления 24 рейсов, один из лайнеров должен был вылетететь в Минск

По измененному расписанию, максимальные задержки достигают пяти часов. Перенесено прибытие 17 и вылет семи рейсов, сообщает ТАСС. Так, рейс SU1834, который должен был в 22.55 вылететь из Шереметьево в Минск, предположительно отправится в 2.55. 

Вв настоящее время аэропорт работает без ограничений.

 
Теги: Минск
 
 
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В московском аэропорту Шереметьево сегодня произошло ЧП: «Боинг-737» чешской авиакомпании Smart Wings рейса Москва - Прага выкатился за пределы взлетно-посадочной...
 
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