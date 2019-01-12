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В Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетной полосы. Рейс на Минск перенесли на 4 часа
13.01.2019 19:31 — Новости Общества | Tut.by
В московском аэропорту Шереметьево сегодня произошло ЧП: "Боинг-737" чешской авиакомпании Smart Wings рейса Москва - Прага выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Компании "Аэрофлот" пришлось
По измененному расписанию, максимальные задержки достигают пяти часов. Перенесено прибытие 17 и вылет семи рейсов,
Вв настоящее время аэропорт работает без ограничений.
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В московском аэропорту Шереметьево сегодня произошло ЧП: «Боинг-737» чешской авиакомпании Smart Wings рейса Москва - Прага выкатился за пределы взлетно-посадочной...
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