В Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетной полосы. Рейс на Минск перенесли на 4 часа

В московском аэропорту Шереметьево сегодня произошло ЧП: "Боинг-737" чешской авиакомпании Smart Wings рейса Москва - Прага выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Компании "Аэрофлот" пришлось перенести время прибытия и отправления 24 рейсов, один из лайнеров должен был вылетететь в Минск.

По измененному расписанию, максимальные задержки достигают пяти часов. Перенесено прибытие 17 и вылет семи рейсов, сообщает ТАСС. Так, рейс SU1834, который должен был в 22.55 вылететь из Шереметьево в Минск, предположительно отправится в 2.55.

Вв настоящее время аэропорт работает без ограничений.