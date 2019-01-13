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Транспортники хотят пустить новую маршрутку через весь Минск. Голосуйте, нужна ли она
14.01.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Минские транспортники предлагают запустить новую маршрутку через весь город — от Сосен до ТЦ «Ждановичи» и обратно. Голосуйте, надо вам этот маршрут, или нет.
Столичный транспорт и связь разработал новый экспрессный маршрут. Он начинается в Соснах и заканчивается в Ждановичах. Трасса проходит по Партизанскому проспекту, второму кольцу и улице Тимирязева.
На этой неделе транспортники будут изучать потребность минчан в таком маршруте, поэтому просят вас проголосовать за или против него. Если маршрутка окажется нужна, то она появится в скором времени.
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Маршрут будет проходить в числе прочего по второму кольцу.
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