Транспортники хотят пустить новую маршрутку через весь Минск. Голосуйте, нужна ли она

Минские транспортники предлагают запустить новую маршрутку через весь город — от Сосен до ТЦ «Ждановичи» и обратно. Голосуйте, надо вам этот маршрут, или нет.



Кликните по картинке, чтобы открыть ее в новом окне в большем размере.

Столичный транспорт и связь разработал новый экспрессный маршрут. Он начинается в Соснах и заканчивается в Ждановичах. Трасса проходит по Партизанскому проспекту, второму кольцу и улице Тимирязева.

На этой неделе транспортники будут изучать потребность минчан в таком маршруте, поэтому просят вас проголосовать за или против него. Если маршрутка окажется нужна, то она появится в скором времени.

ОПРОС Нужна ли маршрутка от Сосен до Ждановичей? Да, нужна

Нет, не нужна

Нужна, но по другой трассе

Мне все равно 162 голоса Результаты