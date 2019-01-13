Взрыв в Париже, секс в Украине, тест тюбингов и зарплаты бюджетников - важное за выходные

Хотите посмотреть, как может выглядеть новый терминал в Национальном аэропорту «Минск»? Пропускная способность — три миллиона человек в год! Рендеры проекта — здесь.
Еще об аэропортах. В московском Шереметьево в воскресенье произошло ЧП: «Боинг-737» чешской авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. «Аэрофлоту» пришлось перенести 24 рейса, один из лайнеров должен был вылететь в Минск. Задержки в расписании были до 5 часов!
В Польше на благотворительном концерте мэра Гданьска ранили ножом прямо на сцене. Градоначальник получил серьезные ранения в живот и сердце, но выжил. Напавший объяснил свой поступок. Дай Бог здоровья Павлу Адамовичу!
Признавайтесь, на горку в выходные ходили? Рассказывали мы всю прошлую неделю об опасности тюбингов, рассказывали — а все равно все горки заполнены катающимися. Еще раз настойчиво просим вас посмотреть наш тест тюбинга, ледянки и санок на управляемость, убедиться, что нам было о-о-очень больно, вспомнить, что с начала зимы в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились более 100 человек, 35 из них госпитализировали — и быть осторожными. Да, и по улицам ходите аккуратно, а то кирпич сверху упадет — и все. Ну или как минимум перелом — как у минчанки, которая стала «жертвой» неаккуратных коммунальников.
Ой, кстати! Вы знаете, что такое мурмурация? Это просто прекрасно, но — необъяснимо, смотрите сами. А еще обязательно познакомьтесь вот с этой чудесной японской малышкой по прозвищу «девочка-львенок», которая в год уже стала моделью! И — хорошего нам всем настроения в начале недели. Пусть она тоже будет хорошей!
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