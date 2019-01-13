Взрыв в Париже, секс в Украине, тест тюбингов и зарплаты бюджетников - важное за выходные

Доброе утро!

Ну что, отдохнули? Входим в колею — больше пока никаких переносов, шестидневных рабочих недель или, наоборот, длинных выходных. Аж до 8 марта! Чтобы вам не гадать и не бежать смотреть в окно, мы прямо сейчас вот здесь расскажем вам о погоде на сегодня (а вот здесь узнаете, как резкая смена погоды влияет на наше здоровье ), а вы лучше потратьте сэкономленное время на вот этот крутой клип-рекордсмен — впервые клип белорусов собрал 100 млн просмотров на YouTube (и нет, это не Макс Корж, у того все еще 69 млн).





Так, что у вас на завтрак? Явно не мясо с картошкой: во-первых, не полезно, во вторых, не дешево. Оказывается, эти продукты — лидеры по подорожанию в 2018 году. А на что еще рванули цены, заметили ?

Кстати, бюджетникам обещают прибавку к зарплате и новую схему оплаты их труда. Но пока их доходы падают , хоть и незначительно — в среднем работники бюджетной сферы зарабатывают около 770 рублей до уплаты налога. Вот здесь они рассказали нам о своих доходах и поиске работы : «Зарплаты бюджетника хватает только на питание, причем без изысков. Туда даже не входит хорошая колбаска или шоколадки. Так, обычный стандартный набор — крупы, молоко, курица. На одежду уже не хватает». Ну и услуги, например, общественных бань всем по карману — недавно на них установили предельные цены во всех регионах .

Хотите посмотреть, как может выглядеть новый терминал в Национальном аэропорту «Минск»? Пропускная способность — три миллиона человек в год! Рендеры проекта — здесь .

Еще об аэропортах. В московском Шереметьево в воскресенье произошло ЧП: «Боинг-737» чешской авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. «Аэрофлоту» пришлось перенести 24 рейса, один из лайнеров должен был вылететь в Минск. Задержки в расписании были до 5 часов !

В центре Парижа в выходные прогремел взрыв в пекарне . Погибли четверо , в том числе двое пожарных, ранены несколько десятков человек. Вот здесь немного подробностей . Ужас! А еще там снова бушевали «желтые жилеты» . Эх, что-то не везет в последнее время самому романтичному городу мира…





А «шатдаун» в США продолжается уже 24-й день, и конца ему не видно . Трамп побил рекорд Клинтона: предыдущее сомнительное достижение этого рода продолжительностью в 21 день было зафиксировано в США в декабре 1995 — январе 1996 года.

В конце января должны пройти переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ — будут договариваться о Курилах. Напоминаем, в чем заключается спор .

В украинском законодательстве появилась новая уголовная статья — за секс без согласия партнера на проникновение. Теперь любой секс без выражения добровольного согласия считается изнасилованием. Поправка вызвала бурные обсуждения в Сети, пользователи задаются вопросом: а как доказать, что партнер дал согласие на «проникновение в него», и как это необходимо фиксировать ?

В Польше на благотворительном концерте мэра Гданьска ранили ножом прямо на сцене. Градоначальник получил серьезные ранения в живот и сердце, но выжил. Напавший объяснил свой поступок . Дай Бог здоровья Павлу Адамовичу!

Признавайтесь, на горку в выходные ходили? Рассказывали мы всю прошлую неделю об опасности тюбингов, рассказывали — а все равно все горки заполнены катающимися. Еще раз настойчиво просим вас посмотреть наш тест тюбинга, ледянки и санок на управляемость , убедиться, что нам было о-о-очень больно, вспомнить, что с начала зимы в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились более 100 человек, 35 из них госпитализировали — и быть осторожными. Да, и по улицам ходите аккуратно, а то кирпич сверху упадет — и все. Ну или как минимум перелом — как у минчанки, которая стала «жертвой» неаккуратных коммунальников .





Так, что у нас в спорте? Начнем, пожалуй, с биатлона. В субботу наша Ира Кривко финишировала в первой десятке гонки преследования в немецком Оберхофе. Если точнее — она стала десятой, и нас это очень радует . В воскресенье же наши девочки там же бежали эстафету — тоже мо-лод-цы ! Особенно если учитывать погоду. Переходим к теннису — сегодня же стартует Australian Open и в первый же день играют Арина (она уже успешно преодолела 1-й круг ), Саша Саснович и Вера Лапко. Давайте расскажем вам в общем и целом о перспективах белорусских девушек в одиночном разряде на AO , первом турнире серии Большого шлема в сезоне. А тем временем наши гонщики из команды МАЗа ворвались в первую тройку на этапе «Дакара» ! Учитывая наши неприятности во второй и третий день гонки, мы очень рады вернуться на лидирующие позиции. Ну и о хоккее — коротко: минское «Динамо» снова проиграло .

Все новости субботы, 12 января

Все новости воскресенья, 13 января

Ой, кстати! Вы знаете, что такое мурмурация? Это просто прекрасно, но — необъяснимо, смотрите сами . А еще обязательно познакомьтесь вот с этой чудесной японской малышкой по прозвищу «девочка-львенок», которая в год уже стала моделью! И — хорошего нам всем настроения в начале недели. Пусть она тоже будет хорошей!

Ваша редакция

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