Приятного мало. Погода в Гомеле на неделе

В ближайшие дни январь будет испытывать нашу нервную систему на прочность. С неба будет сыпать, под ногами чавкать, а в воздухе — свистеть. Придется терпеть.

Итак, по данным pogoda.by, гомельчан в понедельник ждет около нуля, мокрый снег и ветер.

Во вторник будет -3°C, метель.

В среду еще чуть похолодает — -4°C, облачно с прояснениями.

В четверг и пятницу — снова ноль и ветер порывами до 18 м/c.