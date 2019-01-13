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Приятного мало. Погода в Гомеле на неделе
14.01.2019 08:09 — Новости Общества | Tut.by
В ближайшие дни январь будет испытывать нашу нервную систему на прочность. С неба будет сыпать, под ногами чавкать, а в воздухе — свистеть. Придется терпеть.
Итак,
Во вторник будет -3°C, метель.
В среду еще чуть похолодает — -4°C, облачно с прояснениями.
В четверг и пятницу — снова ноль и ветер порывами до 18 м/c.
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В ближайшие дни зима будет испытывать нашу нервную систему на прочность.
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