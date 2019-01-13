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Должен выжить. Под Полоцком всем поселком спасают аиста, который не улетел на юг

14.01.2019 08:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Январь, мороз, заснеженные поля, а над землей парит… аист. Такую картину наблюдают жители поселка Фариново под Полоцком. Неравнодушные люди забеспокоились, что холода крепчают — и птица может погибнуть. Решение вроде бы простое — поймать и отогреть, но аист в руки не идет.

Аист на лугу — с декабря, он может часами стоять на одной ноге, летает немного.

Обычно на поле под Фариново человека не встретишь, ведь зимой местные здесь не ходят, но в этом году протоптали тропинку. По ней утром и вечером люди идут к месту, где зимует аист, помогают птице пережить холод.

Первым делом решили накормить: каждый день приносят рыбу, овощи и фарш. От еды аист не отказывается. Всем казалось, что после такого приема птица сама должна пойти в руки, но человека аист близко к себе не подпускает.

Тогда из камыша и сухой травы на берегу соорудили даже что-то вроде гнезда. Место аисту понравилось, последние ночи он проводит там. Но морозы крепчают, да и у реки люди видели лису.

Орнитологи говорят, что зима для аиста не страшна морозом, и если ему будет чем прокормиться, то высоки шансы выжить.

 
 
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Аист на лугу - с декабря, он может часами стоять на одной ноге, летает немного.
 
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