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Снег, дожди и слякоть. На этой неделе в Бресте будет ненастно

14.01.2019 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Новая рабочая неделя в Бресте пройдет с дождем и снегом.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В понедельник будет облачно. В первой половине дня возможен дождь, днем — метель, сообщает pogoda.by. Воздух прогреется до +3°С.

Во вторник незначительно похолодает. Ночью пройдет снег, утром будет облачно и без осадков. Днем, возможно, опять выпадет снег. Во второй половине дня столбик термометра опустится до -3°С.

Среда будет облачной. Днем температура воздуха составит 0.-2°С. Вечером возможен небольшой снегопад.

Первая половина четверга накроет город мокрым снегом. Днем будет без осадков, столбик термометра покажет 3 градуса тепла.

Пятница пройдет с мокрым снегом. Температура воздуха составит 0.+2°С.

 
Теги: Брест
 
 
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Новая рабочая неделя в Бресте пройдет с дождем и снегом.
 
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