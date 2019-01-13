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Снег, дожди и слякоть. На этой неделе в Бресте будет ненастно
14.01.2019 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте пройдет с дождем и снегом.
В понедельник будет облачно. В первой половине дня возможен дождь, днем — метель,
Во вторник незначительно похолодает. Ночью пройдет снег, утром будет облачно и без осадков. Днем, возможно, опять выпадет снег. Во второй половине дня столбик термометра опустится до -3°С.
Среда будет облачной. Днем температура воздуха составит 0.-2°С. Вечером возможен небольшой снегопад.
Первая половина четверга накроет город мокрым снегом. Днем будет без осадков, столбик термометра покажет 3 градуса тепла.
Пятница пройдет с мокрым снегом. Температура воздуха составит 0.+2°С.
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Новая рабочая неделя в Бресте пройдет с дождем и снегом.
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