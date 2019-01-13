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Ветрено, но не холодно. Погода в Витебске на неделю

14.01.2019 08:32 — Новости Общества | Tut.by  
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На неделе будет облачная погода со снегом и ветром, сообщает pogoda.by.

В понедельник, 14 января, днем около нуля. Ветер порывами до 15 метров в секунду. Снег.

Во вторник, 15 января, ночью и днем до пяти градусов мороза. Снег, метель.

В среду, 16 января, днем до -3 °C, к вечеру мороз усилится до -10°C. Облачно, снег.

В четверг, 17 января, будут перепады температуры: ночью до 13 градусов со знаком минус, а днем — до 2 градусов тепла. Сильный мокрый снег, ветер порывами до 15 метров в секунду.

В пятницу, 18 января, в Крещенский сочельник, когда вечером многие окунаются в прорубь, — до трех градусов мороза. Метель. Ветрено.

За точным прогнозом погоды следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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На неделе будет облачная погода со снегом и ветром.
 
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