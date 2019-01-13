Снежно, ветрено, то минус, то плюс. Погода в Гродно на неделе

Новая рабочая неделя в Гродно будет снежной и ветреной.

В понедельник будет облачно. Днем — метель и сильный ветер, сообщает pogoda.by. Воздух прогреется до +3°С.

Во вторник незначительно похолодает. Ночью пройдет снег, утром и днем снова метель и сильный ветер, в воздухе — до -4°С.

Среда будет ясной — и до -8°С. Вечером возможен небольшой снегопад.

Первая половина четверга накроет город мокрым снегом. Столбик термометра покажет 3 градуса тепла, но снова поднимется холодный сильный ветер.

В пятницу мокрый снег, около нуля — и по-прежнему ветрено.

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