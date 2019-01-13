



Ежегодно в мире совершается около 1 млн. самоубийств и примерно в 10 раз больше суицидальных попыток.

Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной душевной боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность справиться со своими проблемами, им свойственна импульсивность. В кризисе человек может действовать, не думая о последствиях, а зачастую может прибегнуть и к самоповреждению. Надо сказать, что способ манипуляции другими с помощью самоповреждения является признаком психологического неблагополучия.

Об оказании помощи при потенциальном суициде психолог центральной районной больницы Ирина Зятикова дает следующие рекомендации. Прежде всего с тревожной личностью необходимо установить заботливые взаимоотношения, не оставлять человека одного в ситуации суицидального риска, не спорить с ним, не предлагать неоправданных утешений. Следует предложить конструктивные подходы, вселить надежду, ведь она помогает человеку выйти из поглощенности мыслями о самоубийстве. Однако в большинстве случаев в разрешении сложной жизненной ситуации суициденты нуждаются в помощи специалистов. А иногда единственной альтернативой помощи такому человеку становится госпитализация в психиатрическую больницу.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА.