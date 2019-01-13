Белорусские медики не фиксируют серьезных изменений в эпидемической ситуации





В Беларуси не отмечается значительных изменений в развитии эпидемического процесса, рассказала в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, сообщает БЕЛТА.

«Оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости респираторными инфекциями проводится еженедельно в течение всего года. С октября мы регистрируем некоторый подъем, пик которого приходится обычно на февраль. Значительных изменений в развитии эпидемического процесса мы пока не наблюдаем, фактически прослеживается ситуация, аналогичная прошлогодней. В структуре заболеваемости примерно 65% составляют дети», — сказала Наталья Жукова.

По ее словам, вакцинация населения позволяет создать коллективный иммунитет. В этом году вакцина выбрана с учетом предполагаемой циркуляции вирусов гриппа А и В. «За эту неделю было исследовано 70 проб, мы уже выявляем вирус гриппа А. Вирус гриппа В обычно приходит в конце эпидподъема. Такая система диагностики позволяет оценивать ситуацию в целом по стране. От этого зависит и прогноз медицинского обеспечения, то есть необходимого количества коек, резерва лекарственных препаратов, во всяком случае, эти вопросы на постоянном контроле в Министерстве здравоохранения», — отметила замминистра.

Наталья Жукова подчеркнула, что вакцинация позволяет привитому человеку избежать в дальнейшем осложнений. «И даже если мы говорим о том, что есть случаи заболевания среди привитых, во-первых, это, скорее всего, острые респираторные инфекции, вызванные не вирусом гриппа. Но даже если возбудителем является вирус гриппа, мы не наблюдаем тяжелого течения болезни. Ежегодно мы обязательно оцениваем уровень вакцинации среди заболевших. И мы хотим сказать, что в основном болеют непривитые люди», — сказала она.

Что касается народных методов лечения, то их стоит использовать для профилактики, а в случае болезни необходимо обратиться к врачу. «В таком случае желательно остаться дома, чтобы не подвергать риску заражения окружающих и выполнять назначения врача. Респираторные вирусы передаются воздушно-капельным путем, но нельзя забывать и о контактно-бытовом пути. Обязательно нужно помнить о гигиене рук, так называемых правилах респираторного этикета: обязательно использовать специальные носовые платки, носить маску, если необходимо. Закаливание, пребывание на свежем воздухе — все это также улучшает здоровье», — добавила Наталья Жукова.-0-