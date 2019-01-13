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Более 72 тыс. пожилых жителей Гродненской области получают помощь от молодых волонтеров
14.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Молодые волонтеры в Гродненской области на постоянной основе помогают более чем 72 тыс. пожилым людям, которые проживают одни. Об этом сегодня во время торжественных мероприятий, посвященных 100-летию системы социальной защиты, сообщил журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Анатолий Зимновода, передает корреспондент БЕЛТА.
Фото из архива
В Гродненской области тимуровское волонтерское движение развивается в том числе благодаря совместному проекту комитета по труду, занятости и соцзащите и главного управления образования облисполкома.
Планируют в регионе продолжить создание домов совместного проживания для пожилых людей. Первый такой дом в 2011 году начал работу в Сморгонском районе, а сегодня в регионе 22 дома совместного проживания.
В Гродненской области внедряются и развиваются новые формы социального обслуживания.
Гродненская область стала площадкой для апробации механизма государственного социального заказа. С 2013 года пожилым людям на дому оказываются социальные и медуслуги медицинскими сестрами милосердия Белорусского общества Красного Креста в рамках госзаказа.
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Молодые волонтеры в Гродненской области на постоянной основе помогают более чем 72 тыс. пожилым людям, которые проживают одни. Об этом сегодня во время...
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