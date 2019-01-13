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Мининформ ограничил доступ к 22 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу займов

14.01.2019 09:26 — Новости Общества | БелТА  
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Мининформ ограничил доступ к 22 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу займов
Фото из архива

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 22 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы о предоставлении займов неограниченному кругу лиц, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Такое решение министерство приняло в соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли, руководствуясь статьями 38, 511 закона "О средствах массовой информации".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 22 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы о предоставлении займов...
 
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