За год безвизовые туристы оставили в Бресте и регионе около миллиона долларов

С 1 января 2018 года в нашем городе заработал безвизовый режим для иностранных туристов. Граждане 80 стран мира получили возможность 10 дней находиться в туристско-рекреационной зоне «Брест» (Брест, Брестский, Каменецкий, Жабинковский, Пружанский районы, а также Свислочский район Гродненской области). В первый год работы «безвиза» зона «Брест» приняла 18,5 тысячи иностранных туристов, пишет «Вечерний Брест».





«Безвиз» для Бреста стал дополнительным инструментом развития туризма. Именно для поддержки туристического бизнеса в регионе было введено обязательное условие, а именно документ, необходимый для посещения, — «приглашение от туроператора», которое гость получает после покупки тура от отечественной турфирмы. На старте ввода безвизового режима посещения в 2017 году в Гродно необходимости приобретать «приглашение от туроператора» в белорусской фирме не было. В дальнейшем заинтересованные структуры пришли к заключению: гость, прибывающий в Беларусь без визы, должен приобрести «приглашение» в турфирме принимающей стороны.

Ценность «безвиза» — это возможности онлайн-аналитики туристических потоков, которая была разработана для регистрации иностранных «безвизовых» туристов. До этого данные об этих потоках были только «оперативными» и поступали выборочно от отдельных предприятий, а также итоговые, которые формировались в конце года. Теперь с уверенностью до каждого человека можно сказать, из какой страны приехал турист, с какими целями и по каким маршрутам готов перемещаться. Мы знаем иностранца в «лицо»!

Почему Гродно в первый год «viza free» посетили в 2,5 раза больше туристов, чем Брест?

Безвизовый въезд для иностранцев в гродненский регион стартовал в октябре 2016 года. Но уже к 2017 году сформировался в эффективный инструмент работы с европейскими туристами. За 2017 год Гродно и окрестности посетили 49 239 безвизовых туристов, в 2018-м — 92 436 человек.

— Цифры по безвизовому въезду в Брест и Гродно сравнивать некорректно по многим причинам, — объясняет заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк. — Мы оказались диаметрально противоположными по сегменту спроса регионами. Два приграничных города, но есть принципиальные отличия. Если в Беларусь направляются россияне, они едут по трассе «Минск — Брест», в Гродно они не часто доезжали. А это огромный поток зарубежных туристов, на который работает вся наша инфраструктура. Надо четко понять: «безвиз» для Гродно стал ключевым направлением, а для Бреста — дополнительной опцией. Главный туристический трафик всей Беларуси составляют россияне — это 80 процентов от всех туристов, приезжающих в Беларусь. И крупная доля этих туристов посещают именно Брест.

Всем известно, что туристическая инфраструктура Бреста всегда была значительно более развитой, чем гродненская. Сравним: до введения «безвиза» в Гродно приезжали 4500 организованных туристов в год, в Брест — порядка 80 000. Это только в организованных группах. У жителей всего постсоветского пространства Беларусь как страна, прежде всего, ассоциируется с Брестской крепостью и Беловежской пущей. По счастью, эти объекты находятся на нашей территории. Каждый третий зарубежный турист, который посещал Беларусь в прошлом году, приезжал через брестские турфирмы. То есть наш туристический рынок услуг был более развит всегда и к моменту введения безвизовых зон в приграничье уже имел огромный поток туристов, которого не было у наших уважаемых коллег в Гродно.

Hampton by Hilton как индикатор турбизнеса

Появление в Бресте первого сетевого отеля специалисты считают главным индикатором работы сферы услуг гостеприимства. Если Hampton by Hilton построен в Бресте, а не в каком-либо другом областном центре страны, значит, туристические потоки достаточно высоки. Детализация статистики менеджерами таких компаний, как Hilton, опирается на самые неожиданные для постсоветского человека показатели. Например, количество массовых спортивных или культурных мероприятий, успехи брестских команд в международных чемпионатах, число конференций. Сам факт, что знаменитый Диего Марадона посетил местный футбольный клуб, может повлиять на решения.

Увидеть «терра инкогнито»

География безвизовых туристов, приехавших в Брест в 2018-м, охватила практически все континенты — были туристы из Латинской Америки, США, Нидерландов; очень активно поехал европейский юг: Испания, Италия и даже далекая Португалия. Но самым массовым туристом ожидаемо оказался наш сосед — поляк. Прежде всего, поехали те люди, которые ранее прибывали по визе. Возможностью пренебречь вклейкой в паспорт воспользовались родственники брестчан и жителей региона, хотят увидеть «терра инкогнито» романтики из всех уголков мира, поехали и деловые туристы. Люди среднего достатка стараются потратить 80−100 евро в день. Деловые туристы способны израсходовать значительно больше. Безвизовые туристы, особенно в группах, заботятся, чтобы средний чек за размещение не превышал 50 рублей. Деловые туристы больше размещаются в отелях и готовы потратить на ночлег от 30 до 100 долларов.

Появилась и неожиданная прослойка туристов, поехавших в Брест за развлечениями. Они уже распробовали на вкус наши ночные клубы, казино, рестораны и кафе. Очень многие использовали «безвиз», чтобы побывать на концертах, фестивалях и городских праздниках. Отдых в Беларуси обходится дешевле, а эмоции — те же.

Уроки «безвиза»

— Самое простое, что нужно сделать, — говорит Денис Никитюк, — добиться конкурентной цены тура. Пока мы этого не достигнем, массового потока туристов из-за рубежа, в том числе по «безвизу», не будет. Для этого нужно включить множество составляющих. Одна из них — пусть не покажется странным — развивать внутренний туризм. С моей точки зрения, это ключевое направление деятельности. Например, выделить топ-100 объектов в нашей стране или области, которые должен посетить каждый. Не за учебниками детям историю учить, а в историческом месте. Это даст возможность сделать туризм массовым явлением в стране — в этом сегменте будут завязаны разные бизнес-проекты, которые имеют постоянный доход. Казалось бы, как это связано с «безвизом»? Там, где есть постоянный доход, появляется возможность снижать цену, непрерывно повышая качество услуги. Если мы установим конкурентные цены на тур в Беларусь, Брест, появится поток туристов. Иначе останемся в ожидании путешествующих романтиков, которые готовы рисковать — «будь что будет».

Несмотря на то, что «безвиз» в общем экспорте туристических услуг Брестской области занял скромную долю, он дал возможность нашему региону заработать на миллион долларов больше, чем в прошлом году. И, кстати, на тот же 1 000 000 долларов опередить по экспорту своих коллег по туристической отрасли в Гродно.

А как в Гродно?

— Разница в работе по «безвизу» обусловлена расположением наших городов, — говорит Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома. — Почему разнятся цифры Бреста и Гродно? Первое: у нас граница литовская и польская, а у вас — польская и украинская. Литовцы в числе безвизовых туристов в Гродно занимают 60 процентов, поляки — 30. Ко всему, брестские турфирмы принимают очень много россиян, это налаженные потоки, давние связи, от которых никто не будет отказываться. У нас российских групп никогда не было много. Поэтому при старте «безвиза» наши фирмы сразу закинули «сети» на Литву и Польшу. А это — совершенно другие туристы, другие требования к сервису. За эти два года перестроился весь рынок услуг города и окрестностей, не только туристический. В Гродно случился туристический бум.

Гродно стал другим и уже никогда не будет таким, как до «безвиза», приток туристов почувствовали все. Этот результат дала работа абсолютно всех уровней — торговли, гостиничного бизнеса, сувенирных лавок, различных частных инициатив. Например, по Неману в Гродно стало ходить речное такси. Наши люди начали делать анимационные экскурсии. Когда для поляков экскурсии ведет «Элиза Ожешко» в театральном костюме и к ней на бал попадают гости — это впечатляет. Поначалу наши польские и литовские партнеры переживали: понравится ли их клиентам в белорусском Гродно? Привезли первых туристов, им понравилось, и реклама «из уст в уста» пошла…

Признаюсь, был и административный ресурс. Мы, работники облисполкома, тоже влияли на процесс. Мы настояли, чтобы в объектах, на улице, в районе Августовского канала появился Wi-Fi, настоятельно рекомендовали сделать меню на иностранных языках, от работников отдела культуры потребовали составить заранее календарь событий на год и передать турфирмам, а те отдали своим зарубежным партнерам, повсеместно можно найти брошюры, буклеты, книги о Гродно. У нас под плотным административным присмотром оказался Августовский канал — все силы туда брошены, так как это знаковый туристический объект региона. Хорошо отреагировали торговые объекты — запустили шоколадки «Коммунарка» с видами Гродно, на стеклозаводе «Неман» стали изготавливать сувениры — мы наблюдали, в каких изделиях нуждаются туристы.

Когда в прошлом году в зону «безвиза» вошли санатории, они тут же составили программу выходного дня. За два года в Гродно открыли 28 новых объектов питания, появились 6 объектов для размещения на ночлег, выкуплены 2 большие гостиницы — в одном проекте инвесторами выступили китайцы, в другом — наши соотечественники. На набережной реки были построены причалы, решается вопрос о расширении числа пешеходных улиц. Важно и внимание губернатора. Если губернатор на планерке говорит: «На границе очереди, там же наши туристы стоят» — это дорогого стоит. Когда все начинают так думать, работать на одну идею, наверное, получается результат. Не все у нас безоблачно — надо работать над транспортной составляющей, нам нужна железная дорога, авиаперевозки, — но мы видим будущее.