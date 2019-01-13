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Отработавшее ядерное топливо будут захоранивать в Беларуси. Сегодня в Островце обсудят, как именно
14.01.2019 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня в Островце обсудят, как обращаться с отработавшим ядерным топливом с БелАЭС. Специальная стратегия предлагает три варианта, но все они сводятся к тому, что топливо в любом случае будет храниться в Беларуси.
Экологический доклад по стратегической экологической оценке проекта стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС обсудят сегодня в 14 часов в киноконцертном зале Островца. Доклад
В стратегии рассматривают три варианта обращения с отработавшим ядерным топливом с БелАЭС. Все варианты сводятся к тому, что топливо в любом случае будет храниться в Беларуси.
Количество тепловыделяющих сборок, выгруженных за 60 лет работы двух энергоблоков БелАЭС, составит ориентировочно 5300 единиц общей массой ориентировочно 2500 тонн тяжелого металла.
Вариант 1. Направление облученной тепловыделяющей сборки (ОТВС) Белорусской АЭС на переработку в Россию, с учетом длительного хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в России, с последующим возвратом высокоактивных отходов (ВАО) и их захоронением в Беларуси.
Вариант 2. Направление ОТВС БелАЭС на переработку в Россию, с учетом длительного «сухого» хранения ОЯТ на территории Беларуси и с последующим возвратом и захоронением ВАО в Беларуси.
Вариант 3. Длительное хранение ОТВС, в том числе с их последующим захоронением в Беларуси (без отправки в Россию).
Отказ от эксплуатации БелАЭС, которая является источником образования отработанного ядерного топлива, невозможен, отмечается в докладе. Утвердить проект стратегии после общественного обсуждения должны в первом квартале 2019 года. Замечания и предложения по стратегии можно направить до завтра, 15 января.
Белорусская АЭС
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Сегодня в Островце с общественностью обсудят, как обращаться с отработавшим ядерным топливом с БелАЭС. Специальная стратегия предлагает три варианта, но все они...
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