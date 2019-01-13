Награда Могилевского облисполкома вручена заместителю начальника управления по труду, занятости и социальной защите Кировского райисполкома Ирине Петровской





Во время награждения: заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Кировского райисполкома Ирина Петровская и заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич

Мероприятие, посвященное 100-летию образования органов по труду, занятости и социальной защите Республики Беларусь состоялось 11 января во Дворце культуры области. Здесь чествовали лучших работников и ветеранов органов социальной защиты со всех уголков Могилевщины. Их поощрили благодарностями и грамотами Министерства труда и социальной защиты, Могилевского областного исполнительного комитета, Могилевского областного Совета депутатов, комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома. Почетными гостями торжества стали начальник юридического управления Министерства труда и социальной защиты Валентина Масловская, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков, председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич.

К слову, в фойе Дворца культуры области гости мероприятия смогли ознакомиться с фотовыставкой совместного проекта комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома и информационного агентства «Могилевские ведомости» «Сто шагов доброты». Здесь также размещались работы декоративно-прикладного искусства, изготовленные инвалидами и пожилыми гражданами, которые посещают центры социального обслуживания населения или проживают в домах-интернатах нашего региона. Кроме того в фойе провели церемонию награждения победителей нескольких тематических конкурсов: литературного «Сто шагов к доброте»; по созданию альбома памяти «Профессия добра и милосердия. История и современность»; декоративно-прикладного творчества «100 лет родной системе».

Ряд работников органов по труду, занятости и социальной защите Могилевщины получили награды Могилевского облисполкома. В их числе — представитель Кировского района. Благодарность за многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты населения, высокий профессионализм и в связи со 100-летием образования органов по труду, занятости и социальной защите Республики Беларусь обьявлена заместителю начальника управления по труду, занятости и социальной защите Кировского райисполкома Ирине Петровской.

По материалам сайта http://mogilev-region.gov.by





