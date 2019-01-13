В Борисове прошел рождественский турнир по дебатам

– Борисов неспроста становится центром проведения дебатных турниров. Это очень удобно географически, город находится недалеко от столицы и добраться сюда нетрудно. Вообще, в таких мероприятиях может попробовать свои силы любой желающий. Не имеют значения возраст и опыт участия, важно быть заинтересованным, – отметила организатор турнира и руководитель клуба «Дебаты» в лицее Ф.Л. Родионова.

В рождественском турнире приняли участие команды из лицея БГУ, гимназий №7, №30 и №11 г. Минска, Минского Дворца молодежи, лицея г. Борисова. Темы для дискуссий были выбраны самые разные: например, ребятам предлагалось высказаться «за» и «против» замены традиционного образования на онлайн-курсы. Интеллектуальное состязание проходило в 3 этапа на английском и русском языках: к двум участники имели возможность подготовиться заранее, а на последнем этапе спикеры импровизировали и придумывали ответ на ходу.

В качестве жюри выступили независимые судьи, которые раньше участвовали в дебатных турнирах и становились призерами соревнований. Все они – люди, которые не перестали интересоваться дебатами и не понаслышке знают, насколько это захватывающая и развивающая игра.

На этот раз борисовским командам повезло меньше, чем минским: победа в русском раунде досталась команде из лицея БГУ, а в английском – первое место одержали ребята из Минского Дворца молодежи. Однако это подстегнуло борисовчан лучше готовиться к игре, чтобы в следующий раз обязательно стать победителями. В целом, дебаты дают уникальную возможность молодежи рассуждать над важными социальными темами и не оставаться равнодушными к общественной жизни.

Ангелина КАЗАРЦЕВА, учащаяся ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова».