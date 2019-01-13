Еще две деятельности можно осуществлять без регистрации ИП с 1 января 2019 года

С 1 января 2019 года деятельность по нанесению аквагрима и упаковке товаров могут осуществлять физические лица без регистрации в качестве предпринимателей (до 2019 года такую деятельность могли осуществлять только субъекты хозяйствования). Это стало возможным в связи с вступлением в силу обновленного Налогового кодекса Республики Беларусь с 01.01.2019 г.



– С 2019 года все виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской, которые физические лица могут осуществлять, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя, перечислены в пункте 3 статьи 337 обновленного Налогового кодекса, – напомнили в отделе информационно-разъяснительной работы инспекции МНС Республики Беларусь по Октябрьскому району Могилева – Физические лица до начала осуществления видов деятельности, перечисленных в вышеуказанном документе, обязаны подать в налоговый орган письменное уведомление с указанием видов деятельности, которые они предполагают осуществлять, а также периода и места осуществления деятельности и уплатить единый налог по установленным ставкам.



Ставка единого налога при осуществлении в Могилеве деятельности по упаковке товаров, предоставленных потребителем, составляет 43 руб. в месяц, нанесению аквагрима – 64 рубля в месяц.

Источник: mogilevnews.by