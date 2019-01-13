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Получил доход – предоставь декларацию

14.01.2019 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь (далее – Кодекс) налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц обязаны представить физические лица – налоговые резиденты Республики Беларусь, получившие в 2018 году следующие виды доходов, подлежащие налогообложению:

–          доходы от продажи (мены, ренты) в течение пяти лет более одного жилого дома с хозяйственными постройками (при их наличии), одной квартиры, одной дачи, одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии), одного гаража, одного машино-места, одного земельного участка, принадлежащих им на праве собственности (доли в праве собственности на указанное имущество) (в том числе, если такие доходы получены от белорусских организаций и (или) индивидуальных предпринимателей);

–          доходы от продажи более одного в 2018 году автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 3500 килограммов и  число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает восьми и (или) другого механического транспортного средства (в том числе, если такие доходы получены от белорусских организаций и (или) индивидуальных предпринимателей);

  • доходы, полученные от физических лиц при продаже одного и более автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3500 килограммов и (или) число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь;
  • доходы, полученные в виде дарения от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в том числе полученные за границей и из-за границы Республики Беларусь, в сумме более 6116 белорусских рублей в сумме от всех источников в течение 2018 года;
  • доходы, полученные за границей и из-за границы в виде заработной платы и других доходов от работы по найму за пределами Республики Беларусь; дивиденды, полученные от источников за пределами территории Республики Беларусь; в виде выигрышей в игорных заведениях, расположенных за пределами Республики Беларусь; доходы от операций с электронными деньгами;
  • доходы, полученные от сдачи в аренду (субаренду), наем (поднаем) гражданам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, жилых и (или) нежилых помещений, машиномест, находящихся на территории Республики Беларусь, при условии, что такие доходы в общей сумме за 2018 год превысили 6116 белорусских рублей;
  • доходы, полученные инвалидами, несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, от белорусских организаций и граждан Республики Беларусь при условии, что такие доходы в общей сумме от всех источников за 2018 год превысили 12 223 белорусских рубля в сумме от всех источников в течение налогового периода;
  • доходы в виде возврата взносов при прекращении строительства квартир и индивидуальных жилых домов либо в случае удешевления строительства, возврата излишне уплаченных взносов, а также при выбытии из членов организаций застройщиков до завершения строительства – в случае применения в отношении сумм таких взносов имущественного налогового вычета;
  • доходы в виде возврата страховых взносов при расторжении до истечения трехлетнего периода договоров добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, заключавшихся сроком на три и более года, – в случае применения в отношении сумм таких взносов социального налогового вычета;
  • доходы, полученные при погашении (досрочном) погашении жилищных облигаций денежными средствами, а также возвращаемые денежные средства, внесенные в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций, по суммам которых ранее был предоставлен имущественный налоговый вычет;
  • доходы, полученные в виде займов, кредитов, ссуд от иностранных организаций, не осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство, иностранных индивидуальных предпринимателей (частных нотариусов) и (или) физических лиц, не относящихся к постоянно проживающим в Республике Беларусь (за исключением таких доходов, полученных и погашенных (возвращенных) в течение 2018 года, а также полученных от лиц, состоящих в отношении близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного);
  • доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности после исключения индивидуального предпринимателя из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (кроме доходов, в отношении которых индивидуальным предпринимателем была представлена налоговая декларация (расчет);
  • другие доходы, удержание налога с которых не возложено на налоговых агентов.

В 2018 году Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь реализована возможность подачи гражданами налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц в электронном виде через личный кабинет без электронной цифровой подписи (www.nalog.gov.by/личный кабинет физического лица/авторизация без ЭЦП/представить декларацию по подоходному налогу с физических лиц)

Предоставление доступа к «Личному кабинету» осуществляется в любой налоговой инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь на безвозмездной основе.

         До посещения налогового органа плательщик может заполнить соответствующую заявку по прилагаемой форме на портале МНС или направить ее на электронный адрес МНС. Также заявку в устной форме можно оформить в момент обращения в инспекцию

Физическими лицами налоговая декларация представляется с 2 января 2019 года по 31 марта 2019 года в любую инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь независимо от места регистрации этого физического лица.

Нарушение физическим лицом установленного срока представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета) при наличии подлежащей уплате суммы налога, сбора (пошлины) и просрочке более трех рабочих дней либо при отсутствии подлежащей уплате суммы налога, сбора (пошлины) и просрочке более двенадцати месяцев –

влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин с увеличением его на пять десятых базовой величины за каждый полный месяц просрочки, но не более десяти базовых величин.

Прием деклараций в инспекции МНС Республики Беларусь по Костюковичскому району осуществляется по адресу г. Костюковичи ул. Красноармейская,52 (каб.2,3)

– в рабочие дни с 8.00 до 19.00,

– в выходные дни 23 и 30 марта 2019  года с 9.00 до 12.00

 

Рита ВАСИЛЬЧЕНКО,

начальник отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС РБ по Костюковичскому району.

 

 

 

 

 
 
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В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь (далее – Кодекс) налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц обязаны
 
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