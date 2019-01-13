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Снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 15 января

14.01.2019 11:36 — Новости Общества | БелТА  
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Снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 15 января

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 15 января. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, временами снег, в отдельных районах метель. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер будет западным 5-10 м/с, порывами до 14 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях - 10-13 градусов ниже нуля. Днем прогнозируется от 1 до 7 градусов мороза.-0-

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Теги: Минск
 
 
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 15 января. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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