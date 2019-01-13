«Незначительный обледенелый кусочек». В ЖКХ прокомментировали падение на минчанку кирпича с крыши

10 января, когда рабочие чистили крышу дома от снега, на минчанку Варвару Козлову упал кирпич. В итоге у девушки диагностировали перелом и гематому. При этом, по ее словам , тротуар не был нормально огорожен. Мы узнали, что по этому поводу говорят в ЖКХ Октябрьского района.



Фото: Варвара Козлова

Напомним, рабочие чистили крышу дома № 5 на улице Ленинградской возле вокзала. В это время минчанка Варвара шла на работу. Вдоль тротуара, по ее словам, ограждения не было. Дорогу она и еще несколько человек обходили по проезжей части. Когда рабочие сбрасывали снег, вместе с ним на ногу девушки упал кирпич. В травмпункте выяснилось, что у нее сломан палец и образовалась гематома на ноге. После этого девушка написала заявление в милицию.

Минска коммунальники чистили крышу от снега — и сбросили на прохожую кирпич. У девушки перелом">В центре Минска коммунальники чистили крышу от снега — и сбросили на прохожую кирпич. У девушки перелом

Ситуацию нам прокомментировала заместитель директора ЖКХ Октябрьского района Елена Поворотная.

— Очистка кровли от снега и наледи по улице Ленинградская, 5, 10 января осуществлялась подрядной организацией с соблюдением требований безопасности. На проезжей части был установлен знак, до которого натянута сигнальная ограждающая лента, ограничивающие движение пешеходов в зоне производства работ (это отражено на первом фото). Движение пешеходов было организовано по противоположной стороне.

Вдоль тротуара также была натянута сигнальная лента. Контроль за ходом работ по очистке кровли осуществлялся работником подрядной организации с земли, который также указывал пешеходам на необходимость перехода на противоположную безопасную сторону улицы.



Фото с места происшествия 10 января: Варвара Козлова

Фото: Варвара Козлова

По словам заместителя директора ЖКХ, Варвара Козлова проигнорировала установленный знак и ограждение и шла по проезжей части в непосредственной близости от зоны производства работ.

— На устные предупреждения производителя работ подрядной организации она не реагировала, так как была в наушниках. При очистке парапетов и скатов кровли произошло падение незначительного обледенелого кусочка кирпичной кладки вентиляционной шахты на тротуар в огражденную зону, который при падении отскочил и попал в ногу пострадавшей. Производитель работ незамедлительно отреагировал на происшествие и вызвал скорую помощь.