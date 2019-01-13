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«Незначительный обледенелый кусочек». В ЖКХ прокомментировали падение на минчанку кирпича с крыши
14.01.2019 11:41 — Новости Общества | Tut.by
10 января, когда рабочие чистили крышу дома от снега, на минчанку Варвару Козлову упал кирпич. В итоге у девушки диагностировали перелом и гематому. При этом,
Напомним, рабочие чистили крышу дома № 5 на улице Ленинградской возле вокзала. В это время минчанка Варвара шла на работу. Вдоль тротуара, по ее словам, ограждения не было. Дорогу она и еще несколько человек обходили по проезжей части. Когда рабочие сбрасывали снег, вместе с ним на ногу девушки упал кирпич. В травмпункте выяснилось, что у нее сломан палец и образовалась гематома на ноге. После этого девушка написала заявление в милицию.
Ситуацию нам прокомментировала заместитель директора ЖКХ Октябрьского района Елена Поворотная.
— Очистка кровли от снега и наледи по улице Ленинградская, 5, 10 января осуществлялась подрядной организацией с соблюдением требований безопасности. На проезжей части был установлен знак, до которого натянута сигнальная ограждающая лента, ограничивающие движение пешеходов в зоне производства работ (это отражено на первом фото). Движение пешеходов было организовано по противоположной стороне.
По словам заместителя директора ЖКХ, Варвара Козлова проигнорировала установленный знак и ограждение и шла по проезжей части в непосредственной близости от зоны производства работ.
— На устные предупреждения производителя работ подрядной организации она не реагировала, так как была в наушниках. При очистке парапетов и скатов кровли произошло падение незначительного обледенелого кусочка кирпичной кладки вентиляционной шахты на тротуар в огражденную зону, который при падении отскочил и попал в ногу пострадавшей. Производитель работ незамедлительно отреагировал на происшествие и вызвал скорую помощь.
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В итоге у минчанки - перелом и гематома.
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