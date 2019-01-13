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«Братка, не обижайся, мы в коалиции». Как белорусы на старый Новый год ходили колядовать

14.01.2019 12:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 13 января взрослые и дети в разных уголках страны наряжались и ходили от дома к дому, чтобы поколядовать. В перерывах они фотографировались и выкладывали веселые фото в Инстаграм. О том, как это было в подборке TUT.BY.

Наряжались люди, как могли. Брали с собой и баян, и звезду, и козу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Оk.ovs.ol (@ok.ovs.ol88) 13 Янв 2019 в 9:22 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sia_Sanna (@sia_sanna) 13 Янв 2019 в 2:29 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от JULIA (@july.pixie) 13 Янв 2019 в 11:43 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elena Bobr (@elena.bobr) 13 Янв 2019 в 10:18 PST

Но песни песнями, а безопасность никто не отменял. Так малыши из Светлогорска колядовать пошли со своей «крышей».

— Братка, не обижайся, — объясняла за кадром «крыша», когда дети поздравили хозяев. — Мы с ними в коалиции […], они мне процент башляют.

Правда, сколько конфет в итоге деткам пришлось отдать взрослым, история умалчивает.

А в Жлобине «калядоўшчыкі» пришли с собакой. И хотя поздравление они зачитывали с телефона, хозяева дома остались довольны. Все-таки текст гости придумали сами, да еще какой!

— Моя теща золотая, в миг накормит, напоит. Каждый зять такую хочет, мне ж удача помогла. Так хочу, чтоб улыбнулась теща лучшая моя, — обратился зять-«калядоўшчык».

Теща от такого поздравления была в восторге и даже пообещала накормить. 

Титульное фото: @july.pixie

 
 
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Вечером 13 января взрослые и дети в разных уголках страны наряжались и ходили от дома к дому, чтобы спеть и поздравить друзей и незнакомцев с праздниками.
 
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