«Братка, не обижайся, мы в коалиции». Как белорусы на старый Новый год ходили колядовать

Вечером 13 января взрослые и дети в разных уголках страны наряжались и ходили от дома к дому, чтобы поколядовать. В перерывах они фотографировались и выкладывали веселые фото в Инстаграм. О том, как это было в подборке TUT.BY.

Наряжались люди, как могли. Брали с собой и баян, и звезду, и козу.

Но песни песнями, а безопасность никто не отменял. Так малыши из Светлогорска колядовать пошли со своей «крышей».

— Братка, не обижайся, — объясняла за кадром «крыша», когда дети поздравили хозяев. — Мы с ними в коалиции […], они мне процент башляют.

Правда, сколько конфет в итоге деткам пришлось отдать взрослым, история умалчивает.

А в Жлобине «калядоўшчыкі» пришли с собакой. И хотя поздравление они зачитывали с телефона, хозяева дома остались довольны. Все-таки текст гости придумали сами, да еще какой!

— Моя теща золотая, в миг накормит, напоит. Каждый зять такую хочет, мне ж удача помогла. Так хочу, чтоб улыбнулась теща лучшая моя, — обратился зять-«калядоўшчык».

Теща от такого поздравления была в восторге и даже пообещала накормить.

Титульное фото: @july.pixie