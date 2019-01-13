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Где окунуться в Крещение на Могилевщине: оборудованные проруби

14.01.2019 12:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Православные христиане 19 января отпразднуют Крещение Господне. По древней традиции, в этот день многие будут купаться в прорубях — считается, что купание на Крещение помогает исцелиться от различных недугов, пишет ИА «Могилевские ведомости». Смотрите, где в Могилевской области можно будет окунуться в прорубь под присмотром медиков и спасателей.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Итак, оборудованные проруби для окунания будут доступны по следующим адресам.

— Могилев, р. Днепр, ул. Правонабережная, 6;
— Могилев, Печерское озеро, ул. Сурганова, д. 42а;
— Могилев, Святое озеро, ул. Симонова, д. 61;
— Кричев, р. Сож, ул. Сиротинина, 1а;
— Бобруйск, р. Березина, ул. Береговая, 73;
— Бобруйск, р. Березина, р-н 6-го Микрорайона;
— Осиповичский район, Осиповичское водохранилище, д. Вязье;
— Горецкий р-н, Оршанское озеро, ул. Якубовского;
— Кличевский р-н, р. Ольса, ул. Кривоноса;
— Чериковский р-н, Городское озеро, р-н, ул. Рокоссовского.

На месте будут дежурить скорые и спасатели.

 
Теги: Могилев
 
 
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Православные христиане 19 января отпразднуют Крещение Господне. По древней традиции, в этот день многие будут купаться в прорубях - считается, что купание на...
 
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