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Где окунуться в Крещение на Могилевщине: оборудованные проруби
14.01.2019 12:08 — Новости Общества | Tut.by
Православные христиане 19 января отпразднуют Крещение Господне. По древней традиции, в этот день многие будут купаться в прорубях — считается, что купание на Крещение помогает исцелиться от различных недугов,
Итак, оборудованные проруби для окунания будут доступны по следующим адресам.
— Могилев, р. Днепр, ул. Правонабережная, 6;
На месте будут дежурить скорые и спасатели.
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Православные христиане 19 января отпразднуют Крещение Господне. По древней традиции, в этот день многие будут купаться в прорубях - считается, что купание на...
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